Tunisie: Une ville, un festival

Les projections de films et activités des Journées du court-métrage de Gabès auront lieu au centre culturel universitaire. Dans une optique de formation et d'incitation à la réflexion, les projections seront étayées de débats en présence des réalisateurs et deux ateliers sont prévus pour cette 5e édition : analyse filmique animée par Naceur Sardi et un atelier pour enfants animé par Abdelaziz Bouchmel.

En partenariat avec la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (Ftca), le Prix Adnène-Meddeb du meilleur cinéphile sera accordé à l'issue du festival. Au programme, également, un concert de musique par un groupe local.

«Nous voulons faire en sorte que toute la ville vive et s'anime au rythme des Journées. Une ville festival, avec le public de Gabès, les invités et les membres des autres cinéclubs de la Ftcc qui participeront à la manifestation», explique la présidente de la fédération. Une vision qui englobera bientôt tous les clubs de la fédération. «Notre ambition est que les 20 cinéclubs de la Ftcc aient, en plus de leur projection hebdomadaire, leur propre festival.

Cela peut contrer l'obstacle de l'absence de salles de cinéma dans les régions», ajoute Manel Souissi. Les journées du court-métrage de Gabès font partie des festivals déjà en marche, comme Cinéma de la Paix. Du cinéclub de Tunis, le festival du film ouvrier du cinéclub de Menzel Bourguiba et le tout jeune festival Regards de femmes du cinéclub de Hammamet, et dont la première édition s'est déroulée du 18 au 22 octobre.