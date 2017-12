Tunisie: Vers l'instauration d'un passeport africain

Durant le Forum Economique Mondial pour l'Afrique 2016, Kigali Global Shapers a lancé la pétition #VisaFreeAfrica visant à appeler :

1. Les 54 pays africains à accorder un visa de 30 jours à l'entrée de leur territoire à tous les citoyens africains d'ici 2022.

2. La normalisation de la libre circulation des citoyens du continent dans tous les pays d'Afrique d'ici 2030.

Faciliter la mobilité sur le continent

La collaboration avec NAS permettra de mieux coordonner les efforts visant à l'ouverture des frontières sur le continent africain. En plus de la collecte de signatures pour la pétition, Global Shapers engagera ses dirigeants et ses décideurs sur le continent africain dans le dialogue pour la nécessité de faciliter la mobilité sur le continent. Grâce à cette initiative, les jeunes Africains pourront s'exprimer sur une plateforme dédiée à promouvoir les avantages de cette mobilité transfrontalière, à travers le continent, en ligne avec les objectifs de l' «Agenda 2063» de l'Union africaine.

Le partenariat entre NAS et VFA a vu le jour lors de la réunion du Forum Economique Mondial/World Economic Forum tenu à Davos, en Suisse, en janvier 2017, et a été formalisé presque immédiatement. NAS est engagé dans le soutien de cette campagne qui sera mise en œuvre dans plusieurs pays africains dans les prochains mois. Michaella Rugwizangoga, curatrice de Kigali Global Shapers hub, a déclaré : «La collaboration avec NAS nous permettra de mieux coordonner nos efforts, visant à l'ouverture des frontières sur le continent africain».

Politiques libérales en matière de visas

A l'échelle mondiale, la compétitivité de l'Afrique est liée à la mobilité de la main-d'œuvre. Etant donné que le marché africain devrait atteindre les 2 milliards de dollars d'ici 2050, une plus grande intégration et une mobilité humaine seront absolument nécessaires. Les politiques libérales en matière de visas contribueront à stimuler les revenus du tourisme, à favoriser de nouvelles opportunités commerciales et à faciliter la croissance économique. Cela ouvrira également de nouvelles opportunités d'emploi aux jeunes Africains en âge de travailler.

Hassan El-Houry, directeur général du Groupe NAS, a déclaré : «NAS est en pleine expansion sur le continent africain. Au fur et à mesure que nous élargissons nos opérations sur le continent, notre responsabilité envers les communautés locales augmente. En tant que partenaire local, nous sommes conscients des problèmes de mobilité auxquels sont confrontés les jeunes et les entreprises de la région. Ce partenariat est notre contribution à l'appui de cette importante initiative».

NAS opère à travers le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud, avec une présence dans 30 aéroports, gérant plus de 31 lounges d'aéroport et sept des dix principales compagnies aériennes. Avec plus de 8.000 employés expérimentés au cœur de son réseau, NAS s'engage à fournir des services d'aviation aux standards internationaux.