Tunisie: Le salut par l'attaque

Ils accusent régulièrement une baisse de régime sur la fin de leurs rencontres. De plus, il leur manque un défenseur central capable d'apporter stabilité et rigueur, ainsi qu'un avant-centre de métier que n'est pas au fond Imed Meniaoui. D'ailleurs, l'entraîneur Ghazi Gheraïri reconnaît qu'il manque d'attaquants de métier.

«Tous les attaquants dont je dispose sont en fait des joueurs de couloir, admet-il. Depuis le début de saison, même lorsque nous avons gagné, ce handicap a été lourdement ressenti. Il nous empêche de nous mettre à l'abri lorsque nous prenons l'avantage. Des correctifs s'imposent par conséquent au mercato d'hiver au niveau de l'effectif».

Métlaoui sait que le salut passe par la réussite offensive qui lui fait actuellement défaut.

Braïek confirmé

L'ESM saura-t-elle profiter de l'arrivée d'un autre club convalescent, l'Etoile Sportive du Sahel ? Les copains de Mohamed Jemaâ Khelij savent qu'ils n'ont plus droit à l'erreur d'autant plus qu'ils ne sont pas très loin du bas de tableau. Septièmes avec 14 points, ils ne possèdent plus que deux points d'avance sur l'ASG et le COM qui précèdent le duo des équipes larguées, l'ESZ et l'USBG.

A priori, le staff métlaouien va confirmer Borhane Lahkimi à la pointe de l'attaque et le duo axial défensif, Aymen Ayari, buteur face au CA, et Ahmed Ben Salah. Foued Kheraifi pourrait débuter le match à la place de Fehmi Maâouani.

Quant au poste de keeper, il sera encore une fois confié à Marouen Braïek, très à son avantage à chaque fois où il a été titularisé. Face au CS Sfaxien, il se révéla même le meilleur homme de son équipe. Bilel Souissi devra par conséquent attendre des jours meilleurs.

Mejdi a besoin de soutien

Yassine Mejdi a été hué mercredi dernier contre le CA. Le jeune attaquant a pourtant besoin de soutien car il représente l'avenir. «Ce n'est pas de la sorte que Mejdi va progresser, constate Gheraïri. Le public doit patienter d'autant que nous ne possédons pas de solutions en attaque».

Formation probable: Braïek- Mezni, Ben Salem, Ayari, Ben Salah- Khelij, Bamba, Kheraïfi, Abdessalam- Baccouche, Lahkimi.