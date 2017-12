Tunisie: « Tunisia 88 » ou l'inclusion par la musique

Née de la collaboration entre une association tunisienne «Action et développement solidaire», un globe-trotter humaniste, le pianiste américain Kimball Gallagher, porteur d'un autre projet : «88 International», cette initiative a tout de suite reçu l'appui et l'accompagnement de la Banque de l'Union européenne (BEI), à travers l'engagement total et inconditionnel de son représentant en Tunisie Ulrich H. Brunnhuber, saxophoniste par ailleurs.

L'idée de ce projet est de faire de l'inclusion par la musique en donnant à chaque lycéen, quelles que soient sa région, ou son origine sociale, la possibilité de pratiquer de la musique, de s'initier à ce langage universel et de s'épanouir. La dénomination du projet est un clin d'œil aux 88 touches du clavier d'un piano.

Lancé en mars 2016, ce projet devait, dans sa première phase, permettre l'organisation de 88 concerts, essentiellement en milieu scolaire. Chaque concert devant susciter la création d'un club de musique afin que l'action se poursuive et se pérennise.

Le projet est mené en totale coordination avec le ministère de l'Education nationale qui l'appuie et y voit une expérimentation pouvant déboucher sur une généralisation pour les quelque 800 lycées secondaires de Tunisie. L'originalité de «Tunisia 88» a été saisie par les plus hautes autorités du pays et le Président de la République l'a honoré en le faisant bénéficier de son haut patronage.

Plusieurs bailleurs de fonds, nationaux et internationaux (BEI, coopérations américaine, canadienne, allemande, groupes privés tunisiens, entreprises étrangères basées en Tunisie, mais aussi de multiples donateurs anonymes) ont été séduits par cette approche inclusive qui cherche à ouvrir de nouveaux horizons à tous les jeunes, à leur donner la possibilité de s'épanouir, de se projeter dans la modernité et d'être des acteurs d'une globalisation maîtrisée.

En moins de deux ans, 50 concerts ont été organisés, 38 clubs formés, 4.800 lycéens touchés dans 15 gouvernorats différents et 336 membres actifs. Des coordonnateurs régionaux encadrent les clubs et veillent à leur bon fonctionnement. Deux fois par an, un orchestre composé de représentants des différents clubs est réuni pour une prestation commune porteuse de reconnaissance et de solidarité. La dernière en date a eu lieu le 30 juillet dernier. Elle aura donné l'occasion à 66 élèves venus de 11 clubs différents de donner le la à l'orchestre civique symphonique de Taipei. C'était un pur moment de magie.

Jeudi 30 novembre, c'était au tour du lycée de Haouaria de recevoir les équipes de «Tunisia 88». Ce lycée vient de bénéficier d'une rénovation totale financée par la Banque de l'Union européenne (BEI), la coopération allemande (KfW) et l'Etat tunisien.

C'était là l'occasion pour SE Andreas Reinicke, ambassadeur d'Allemagne en Tunisie, de visiter cette belle réalisation et d'assister par la même occasion au lancement du 38e club de musique de Tunisia 88. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités régionales et des représentants du ministère de l'Education nationale.

Au terme du concert et de la création de ce nouveau club de musique, un piano flambant neuf a été offert au lycée par «Tunisia 88» afin que les jeunes puissent s'entraîner et de nouvelles vocations s'exprimer.

Tous les jours, au contact des jeunes, de Tataouine à Haouaria, en passant par Kasserine, Kerkennah, Kalaât Snane, Aïn Soltane et bien d'autres localités, les équipes de «Tunisia 88» donnent un sens à la proximité, à la solidarité et à l'inclusion. Puisse chaque jeune de Tunisie trouver sa voie, s'épanouir et exprimer ses capacités et ses compétences.