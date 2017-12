Tunisie: Construire ensemble un syndicalisme citoyen

Après des exposés relatant l'ampleur de la crise économique du pays et un documentaire sur l'histoire du syndicalisme tunisien de M'hamed Ali Hammi à... Habib Guiza, secrétaire général de la Cgtt, celui-ci prendra la parole pour rappeler aux dirigeants de l'Ugtt leurs glorieuses luttes communes sous Habib Achour et les appeler à jouer un rôle actif dans la mise en pratique concrète du plurisyndicalisme en Tunisie

Ezzeddine Ben Mustapha au nom du syndicat des agriculteurs, Abderrazek Kilani, ancien bâtonnier des avocats et ministre sous la Troïka, Yadh Ben Achour, professeur de droit constitutionnel qui avait présidé l'Instance supérieure de réalisation des objectifs de la révolution, Ridha Belhaj et Khemaïes Ksila au nom du parti Tounès Awalen, Salah Zeghidi, militant de gauche...ainsi qu'une forte délégation du syndicat belge et des représentants des sociétés civiles de divers pays.

Et cette bataille est fort légitime au vu de la discrimination de fait que subit la Cgtt au niveau des retenues à la source des cotisations, dans les subventions d'Etat dont elle est privée ainsi qu'à propos des détachements pour « mission syndicale» qu'on refuse de lui accorder. Ce alors que les négociations avec les autorités sont exclusivement réservées au «syndicat le plus représentatif», un handicap qui vide le plurisyndicalisme prôné par la nouvelle Constitution de son contenu.

