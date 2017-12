Tunisie: L'affaire Abderrazak

Il rappelle que les joueurs n'ont pas été payés depuis trois mois et qu'il n'a trouvé aucune solution pour régler cette situation. L'entraîneur de l'équipe première, Afouane Gharbi, avait indiqué également qu'il quittera son poste en cas de non-résolution de cette crise financière. Avec 12 points au compteur, le CO Médenine occupe actuellement la 11e place au classement général.

Le président du CO Médenine a officiellement présenté sa démission aux autorités locales. Mohamed Saïdi a indiqué dans sa lettre de démission qu'il ne peut assurer ses missions à cause des gros problèmes financiers rencontrés par son équipe.

Cette commission, précise le communiqué, va convoquer de nouveau le joueur ainsi que tous les responsables sportifs officiels désignés lors du classico ayant opposé, dimanche dernier à Sousse, l'Etoile du Sahel et l'Espérance de Tunis pour le compte de la 5e journée de la Ligue 1, et demandera d'autres rapports complémentaires avant d'annoncer sa décision. La Ligue nationale de football professionnel (Lnfp) avait décidé, mercredi dernier, de transmettre le dossier du joueur Ghazi Abderrazak à la commission de discipline, tout en proposant sa radiation à vie, pour avoir agressé un officier de police lors du match qui a connu plusieurs débordements sur le terrain et dans les gradins.

