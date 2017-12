Tunisie: Un intérêt pour les secteurs à valeur ajoutée

Par ailleurs, durant le mois d'octobre 2017, l'investissement déclaré dans le secteur industriel a atteint le montant de 337,9 MD contre 265,2 MD lors du mois d'octobre 2016, enregistrant ainsi une hausse de 27,4 %. Le nombre de projets déclarés a atteint 303 au cours du mois d'octobre 2017 contre 301 en octobre 2016, soit une hausse de 0,7%. Ces projets permettront la création de 3.890 postes d'emploi, contre 4.456 lors du mois d'octobre 2016.

Une reprise à confirmer

Durant les dix premiers mois 2017, l'investissement déclaré dans le secteur industriel a atteint le montant de 2.950,5 MD contre 2.639,8 MD lors des dix premiers mois 2016, enregistrant ainsi une augmentation de 11,8 %. Le nombre de projets déclarés a atteint 3.042 au cours des dix premiers mois 2017 contre 2.978 lors des dix premiers mois 2016, soit une augmentation de 2,1%. Ces projets permettront la création de 47.474 postes d'emploi, contre 43.775 durant les dix premiers mois 2016, soit une augmentation de 8,5%.

Les investissements de 100.0 MD et plus ne sont pas comptabilisés dans les statistiques du secteur industriel. La prise en compte de ces rares projets consiste en la création d'une unité de construction d'automobiles à Sfax pour 1.770,3 MD avec 1.650 emplois en 2016, d'une unité de biocarburant à Kairouan pour 567,3 MD avec 225 emplois, d'une briqueterie à Sfax pour 115,2 MD avec 92 emplois, d'une briqueterie à Zaghouan pour 135,0 MD avec 245 emplois en 2016 et d'une unité de phosphate à Gabès pour 104,4 MD avec 83 emplois au cours de l'année dernière.

Extension de plusieurs unités

Les investissements déclarés dans le secteur des industries mécaniques et électriques ont augmenté de 18,4% pendant les dix premiers mois 2017, passant de 538,0 MD à 637,1 MD suite à la déclaration de l'extension d'une unité totalement exportatrice de fabrication de compteurs pour un montant de 38,7 MD avec un capital 100% étranger, à la déclaration de l'extension d'une unité de fabrication de rond à béton et fils de machines pour un montant de 32,0 MD, à la déclaration de l'extension d'une unité de fabrication de filtres pour véhicules pour un montant de 25,3 MD, à la déclaration d'une extension de fabrication de fils-machines pour un montant 23,7 MD et à la déclaration de l'extension d'une unité de fabrication de câbles pour un montant de 23,6 MD.

De même, les investissements déclarés dans le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre ont augmenté de 37,9% durant les dix premiers mois 2017 avec 509,8 MD contre 369.7 MD durant les dix premiers mois 2016, principalement suite à la déclaration de la création d'une unité de fabrication d'éléments en béton pour la construction pour un montant de 82,6 MD, la déclaration de l'extension d'une briqueterie pour un montant de 75,0 MD, à la déclaration de la création d'une unité de broyage de clinker pour un montant de 50,0 MD et à la déclaration de la création d'une unité de fabrication de briques réfractaires pour un montant de 40,0 MD.

Les investisseurs s'intéressent au site tunisien

Les investissements déclarés dans le secteur des industries diverses ont aussi connu une augmentation de 31,4% durant les dix premiers mois 2017 avec 451,1 MD contre 343,3 MD durant les dix premiers mois 2016, essentiellement suite à la déclaration de l'extension d'une unité de fabrication de papiers et cartons pour un montant de 27,0 MD, à la déclaration de l'extension d'une unité de fabrication d'articles hygiéniques pour un montant de 22,4 MD et à la déclaration de l'extension d'une unité de fabrication d'articles d'emballage pour un montant de 12,2 MD.

Pour le secteur des industries du textile et de l'habillement, les investissements ont augmenté de 8,9% avec 117,9 MD contre 108,3 MD durant les dix premiers mois 2016, essentiellement suite à la déclaration de l'extension d'une unité de confection pour un montant de 15,6 MD et à la déclaration de renouvellement du matériel d'une unité totalement exportatrice de fabrication de fil de lin pour un montant de 11,2 MD.

En revanche, le secteur des industries chimiques a affiché une baisse de 15,1% avec des investissements déclarés de 212,8 MD durant les dix premiers mois 2017 contre 250,6 MD, essentiellement suite à la déclaration durant les dix premiers mois 2016 de l'extension d'une unité totalement exportatrice de fabrication des engrais composés pour un montant de 60,0 MD.

Quant au secteur agro-alimentaire dont les investissements ont diminué 0,7% passant 1.020,0 MD à 1.013,0 MD durant les dix premiers mois 2017, essentiellement suite à la déclaration durant les dix premiers mois 2016 de la création d'une unité de production de lait en poudre pour un montant de 89,8 MD, à la déclaration de la création d'une unité de séchage de lait en poudre pour un montant de 80,0 MD, à la déclaration de la création d'une conserverie de tomates pour un montant de 51,2 MD et à la déclaration de l'extension d'une unité de fabrication de boissons gazeuses pour un montant de 31,0 MD.

Les investissements déclarés du secteur des industries du cuir et de la chaussure ont diminué de 13,1% passant de 9,9 MD à 8,6 MD durant les dix premiers mois 2017.