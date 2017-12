Tunisie: Des raisons d'y croire

Vivacité et vélocité !

Plus d'une fois face à ce même adversaire, le CA a tout fait pour se compliquer la tâche. Un jeu trop direct à la «kick & rush» britannique devant des défenseurs adverses longilignes.

Une défense plate et un jeu figé quelque peu anticipé par les «Sang et Or». Tout cela, il va falloir ne plus s'en accommoder et proposer autre chose. Surprendre l'EST, saper sa manœuvre, guetter ses sorties de balle, museler ses joueurs de base et maîtriser son entrejeu. Le CA n'a pas droit à l'erreur car la moindre distraction sera payée cash. Volet orientation du jeu maintenant, le CA ne doit plus manquer de liant et se limiter à jouer dans l'axe.

Les latéraux doivent s'atteler à prendre leur couloir afin de favoriser les incursions des attaquants. Quant à Oussama Darragi, le régisseur du CA, il a singulièrement manqué de rythme lors des grands chocs de la saison. Parfois emprunté, il gagnerait à muscler son jeu et à allier vivacité et vélocité. Dans une approche tactique en 4-4-2, peut-être que Darragi trouvera enfin le bon tempo, la bonne ouverture, la bonne association. Oui, en football, parfois, le système doit s'adapter à la qualité des joueurs mis à disposition.

Oussama Darragi a les qualités pour créer des décalages et forcer les verrous quand il est inspiré et bien en jambes.

A l'heure où le club de Bab Jedid a du mal à marquer, avec un Khelifa inspiré et un Darragi à la hauteur de son talent, le CA pourrait rapidement retrouver sa verve et son brio.