Afrique: Le Kenya marque son territoire lors de la 1ère journée de la CECAFA Challenge Cup

Dans l'autre rencontre du groupe A, la Tanzanie et Libye à Machakos (situé à 45km de la capitale Nairobi) n'ont pu se départager incapables d'inscrire le moindre but.

L'Allemand Antoine Hey, arrivé à la tête des Amavubi au mois de mars dernier après avoir dirigé le Lesotho, la Gambie, le Liberia, le Kenya, mais aussi le club tunisien de Monastir et El Merreikh d'Omdurman, le CECAFA Cup est une répétition à un peu plus d'un mois du CHAN Total 2018.

« C'était bon de voir les joueurs jouer avec cœur et dévouement. Ce n'est pas encore la manière exacte dont je voulais que nous jouions, mais la victoire est une bonne nouvelle. Nous avons encore beaucoup de travail à faire et nous nous concentrons maintenant sur notre prochaine sortie contre la Libye ».

