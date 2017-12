Afrique: Les arbitres prêts pour le CHAN Total, Maroc 2018

Les arbitres et les arbitres-assistants désignés pour le Championnat d'Afrique des Nations Total, se sont déclarés prêts à répondre aux attentes lors de la prochaine édition qui se tiendra au Maroc du 13 janvier au 4 février 2018 à Casablanca, Agadir, Marrakech et Tanger, au Maroc.

Quarante-quatre (44) arbitres et arbitres-assistants ont participé du 27 novembre et le 1er décembre au Caire, à un stage de préparation en vue de la désignation des officiels appelés à diriger les différentes rencontres.

Au programme des sessions théoriques portant notamment sur l'analyse technique et tactique du jeu, l'examen de clips vidéo de matchs, et des séances pratiques avec des joueurs qui ont eu lieu au Centre technique de l'Association égyptienne de football.

Les participants se sont également familiarisés avec l'assistant video (VAR) qui sera utilisé pour la première fois dans une compétition africaine.

Ils ont également subi un examen médical approfondi pour vérifier leur état de santé général et leur condition physique.

« Après les cinq jours d'entraînement intensif, je suis certain que vous êtes suffisamment équipés pour faire valoir vos compétences, au CHAN Total, bien sûr, mais également sur toutes les autres compétitions qui suivront, qu'elles soient locales, continentales ou mondiales » a déclaré Suleiman Hassan Waberi, président de la Commission des arbitres de la CAF.

« On a participé à un programme très intensif et important en vue du CHAN. Les joueurs se préparent et les arbitres doivent également faire de même pour être à leur diapason.

Je suis convaincu que les leçons tirées des séances théoriques et pratiques seront précieuses pour la qualité de nos productions sur le terrain », a affirmé l'arbitre malgache, Hamada Nampiandraza.

Le Sénégalais Maguette Ndiaye était à l'unisson à la fin du stage. « Le parcours a été très bénéfique et nous a aidé à maîtriser et à améliorer certains aspects de notre travail. Tout le monde était très impliqué et je crois fermement que les sélectionnés donneront une bonne image de l'arbitrage africain au Maroc ».

Helder Martins de Carvalho, l'expérimenté directeur de jeu angolais, ne disait pas autre chose que ses deux camarades. « J'ai la conviction que nous ne décevrons pas.

L'arbitrage est un aspect évolutif du jeu qui nécessite d'être intelligent, de déployer une approche tactique et d'avoir une bonne anticipation - ce que nous avons appliqué rigoureusement durant le stage ».

Le directeur de l'arbitrage de la CAF, Eddy Maillet, s'est dit satisfait des résultats et de la performance des arbitres et des arbitres-assistants, ajoutant que la liste définitive des officiels sera rendue publique prochainement après une évaluation critique de chacun des participants par les membres de la Commission des arbitres de la CAF.