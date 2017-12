Afrique: La Côte d'Ivoire établit les relations diplomatiques avec les Seychelles

L'Ambassadeur de la République Côte d'Ivoire, M. Amos Koffi Djadan a présenté le 21 novembre 2017 ses Lettres de créance au Président de la République des Seychelles, M. Danny Faure. Et ce, en présence des membres du Cabinet présidentiel et de quelques membres du Gouvernement.

Au cours de l'audience le diplomate ivoirien a transmis à son illustre hôte, le salut cordial et fraternel de M. Alassane OUATTARA, Président de la République de Cote d'Ivoire, avant de dire l'importance que celui-ci attache aux relations diplomatiques entre ces deux pays frères.

L'Ambassadeur Amos Koffi Djadan a saisi l'occasion pour évoquer la nécessaire coopération entre les hommes d'affaires des deux pays dans divers secteurs économiques, notamment l'agriculture, le tourisme, les infrastructures, la santé et les mines.

Il a également suggéré l'établissement des échanges commerciaux, et émis le vœu ardent de la Création d'une Commission Mixte de coopération bilatérale, en vue de permettre la signature des accords sectoriels, pour le développement économique harmonieux des deux pays.

Pour sa part, M. Danny Faure s'est félicité de la concrétisation des liens d'amitié fraternelle entre la Côte d'Ivoire et son pays, et a fait état de l'impérieuse nécessité de coopération sud-sud, afin de faire face, dans la solidarité et la paix, aux nombreux défis mondiaux.

Il a dit toute son admiration devant les réalisations économiques de la Cote d'Ivoire, et a adhéré entièrement à l'idée de la Création d'une Commission Mixte de Coopération Bilatérale.

Le Président seychellois a réitéré ses sincères sentiments fraternels à son homologue ivoirien, et promis d'apporter son appui et son soutien total, ainsi que celui de son Gouvernement, au nouvel Ambassadeur dans l'exécution de son exaltante mission, pour le bien-être des populations ivoiriennes et seychelloises.