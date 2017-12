Tunisie: En dépit des avancées, les enfants restent mal protégés !

Ils sont, en effet, 187 millions d'enfants à vivre dans des pays où la violence, la pauvreté extrême et l'abandon scolaire ont augmenté de façon significative au cours des vingt dernières années. Le dernier rapport de l'Unicef avance d'autres chiffres inquiétants sur la situation de l'enfance dans le monde. Ces derniers sont les premières victimes des conflits de guerre. Non seulement ils sont exposés à la violence, mais ils se retrouvent vulnérables, désarmés et à la merci de nombreux aléas liés aux guerres et aux conflits qui minent leur pays.

Les répercussions sont désastreuses sur leurs droits à la santé et à l'éducation. Le taux de scolarisation a considérablement régressé dans les pays secoués par des conflits parmi lesquels figurent la Syrie et la Tanzanie. A cause de la menace pesant sur leur vie et parce que leurs établissements scolaires ont été détruits par les bombes, des milliers d'enfants ont été contraints d'interrompre leur scolarité et d'abandonner l'école.

Les opinions des enfants ne sont pas prises en considération

Dans une autre enquête de l'Unicef menée auprès d'enfants âgés entre neuf et dix-huit ans et qui a été publiée le mois dernier à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, les résultats qui en sont ressortis ont montré que les opinions et les positions de cette tranche d'âge ne sont pas du tout prises en considération dans les plus hautes sphères de leur pays. Les programmes, les stratégies et les politiques relatives à l'enfance sont élaborés et mis en œuvre sans tenir compte de leurs avis sur le sujet.

C'est l'avis de près de la moitié des enfants interrogés qui ont avoué ne pas faire confiance aux adultes quant aux décisions concernant leur avenir et leurs droits. C'est au Brésil que le mécontentement est le plus élevé suivi par l'Afrique du sud alors qu'en Inde, de nombreux enfants, qui ont été questionnés dans le cadre de cette enquête, ont estimé être satisfaits de la politique de l'Etat dans le domaine de l'enfance. Une exception à la règle.

La violence et la situation précaire des enfants, qui vivent dans des familles démunies et qui se retrouvent obligés de travailler dès le plus jeune âge pour aider leurs parents à sortir de la pauvreté qui caractérise l'environnement dans lequel ils vivent, figurent, par ailleurs, parmi les principales sources de préoccupation des enfants questionnés.

C'est au Nigeria, au Brésil et au Mexique qu'on recense le plus grand nombre d'enfants préoccupés par la violence à laquelle ils sont exposés dans leur vie quotidienne. Deux facteurs s'en trouvent être à l'origine. Cette violence découle non seulement de la situation d'extrême pauvreté dans laquelle vivent des milliers d'enfants qui se retrouvent souvent à la rue pour mendier, mais elle émane aussi de l'entourage familial et scolaire dans lequel évoluent ces derniers.

Les enfants interrogés dans le cadre de cette enquête ont, par ailleurs, déploré la situation très difficile que vivent les enfants syriens réfugiés qui éprouvent un profond sentiment de malaise, déracinés qu'ils sont car ils ont dû quitter leur pays en conflit et tout laisser derrière eux. Lors de la journée mondiale de l'enfance, plusieurs enfants ont pris la parole à travers le monde pour faire entendre leur voix et faire savoir haut et fort qu'ils veulent être entendus et qu'il est essentiel de prendre en considération leurs avis et leurs propositions dans les recommandations et les rapports sur lesquels se basent les gouvernements pour élaborer les programmes, les stratégies et les politiques dans le domaine de l'enfance.