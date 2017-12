Burkina Faso: Maouloud 2017 - Les fidèles musulmans ont prié pour la paix

A l'occasion du Maouloud, la Communauté islamique Ahmadiyya a organisé, le mercredi 29 novembre dernier à Ouagadougou, une conférence de presse pour annoncer non seulement l'événement, mais surtout expliquer comment il faut célébrer le Maouloud et a invité aussi le peuple burkinabè à la paix et au pardon.

Prier beaucoup, faire beaucoup de dourou (ndlr : bénédictions) sur le Saint Prophète Muhammad (SAW), et faire beaucoup d'exposés et de publications sur sa vie. Voilà en substance comment les musulmans ahmadis célèbrent le Maouloud.

Ainsi, selon le chef de la Communauté islamique Ahmadiyya, Mahmood Nasir Saqib, dans toutes les mosquées ahmadis, le sermon de vendredi du Maouloud est consacré à la vie du Saint Prophète Muhammad. Il a aussi annoncé une vaste campagne de distribution gratuite de brochures, de dépliants et de livres évoquant la vie du Prophète Muhammad (SAW).

A en croire Mahmood Nasir, « avoir une croyance absolue au Saint Prophète Muhammad (SAW), protéger son honneur et sa dignité, font partie de la foi des musulmans ».

Car, dit-il, le Saint Prophète Muhammad (SAW) est une miséricorde pour l'humanité et reste la seule référence jusqu'à la fin des temps.

Il a également soutenu son propos par un verset coranique qui dit : « Si vous aimez Allāh, alors suivez-moi, (c'est-à-dire) le Saint Prophète Muhammad (SAW), Allāh vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allāh est Très-Pardonnant, Miséricordieux » (Le Saint Coran, chapitre 3, verset 32).

Selon le conférencier du jour, les ahmadis ont pour religion l'Islam. Ils acceptent le Saint Coran comme dernier livre de Dieu et le Saint Prophète Muhammad (SAW) comme leur seul modèle et intercesseur entre Dieu et les Hommes ; il est le truchement par lequel l'on pourra atteindre Dieu et mériter le salut.

« Si nous croyons que Mirza Ghulam Ahmad, le messie promis et fondateur de la Communauté islamique Ahamdiyya est un prophète, nous le considérons comme le serviteur du Saint Prophète Muhammad», a expliqué Mahmood Nasir Saqib. Et de poursuivre d'ailleurs en conseillant les membres de sa communauté en ces termes : « Mirza Ghulam Ahmad, le messie promis et Imam Al-Mahdi dit : Surtout, n'abandonnez pas le Saint Coran, car votre vie s'y trouve.

Ceux qui honorent le Saint Coran seront honorés au ciel. Ceux qui le préfèrent aux Hadiths ou autres traditions, seront préférés au ciel. Pour l'humanité toute entière, il n'y a qu'un seul Livre pour la guider : le Saint Coran ; et pour tous les descendants d'Adam, il n'y a qu'un seul Messager et intercesseur : Muhammad, l'élu (sur lui bénédictions et paix !). Efforcez-vous donc de cultiver un amour sincère pour ce très Distingué et Majestueux Prophète, et ne préférez personne à lui, afin qu'au ciel, vous soyez au nombre de ceux qui jouissent du salut ».

Qu'à cela ne tienne, Mahmood Nasir Saqib a souhaité que la journée du Maouloud soit également consacrée à la promotion de la paix. « Le monde court vers une guerre nucléaire. Par conséquent, nous invitons chacun à faire sien notre slogan : « Amour pour tous ; la haine pour personne », a-t-il conclu.