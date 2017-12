Cote d'Ivoire: 19ème ICASA - Le Président Ouattara ouvre, ce lundi, la rencontre de tous les espoirs

Au plan scientifique, ICASA ce sont 77 sessions satellites, 15 plénières dans les trois programmes leadership, communautaire et scientifique, 1500 communications que vont suivre les 5000 à 10000 participants attendus et les 200 journalistes accrédités venant de 150 pays.

Avec des soins très onéreux, puisque que les médicaments sont plus au nord qu'au sud où se trouvent les malades. Pour ce faire, la Conférence allie les volets scientifique, communautaire et leadership.

La conférence internationale sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles (ICASA) n'a pas une dimension exclusivement scientifique car cette maladie décime des populations, affecte des communautés et grève les budgets des Etats.

Les estimations situent la prévalence à environ 2,7% en 2016. On note également une réduction des nouvelles infections à VIH de 20% entre 2010 (250000) et 2016 (20000), une réduction du nombre de décès liés au VIH de 14% (2010 29000 contre 25000 en 2016).

ICASA 2017 devrait donc être pour la Communauté internationale et la Côte d'Ivoire une opportunité pour tous les acteurs de la réponse au Sida de mettre en évidence les particularités de l'infection à VIH en Afrique, d'échanger sur les dernières découvertes dans le domaine et sur les succès afin de créer une synergie d'actions des intervenants.

Il y aura aussi l'engagement renouvelé des chefs d'Etat et des donateurs internationaux en faveur d'un financement pérenne dans la lutte contre le VIH et pour l'atteinte des objectifs du développement durable.

Abidjan va être transformée du 4 au 9 décembre, le temps de cette 19ème Conférence en une plateforme régionale et internationale pour la riposte au VIH, aux grandes pandémies et aux maladies émergentes symbolisée par l'implication effective du Chef de l'Etat Alassane Ouattara dans la riposte à la Maladie à virus Ebola.

L'un des pays les plus touchés par cette pandémie en Afrique de l'Ouest et du Centre, la Côte d'Ivoire va tirer de nombreux bénéfices de cette conférence dont le thème est : l'Afrique : une nouvelle approche vers la fin du sida.

La Côte d'Ivoire en accueillant pour la deuxième fois, ce grand rendez-vous des scientifiques, des chercheurs, des politiques, des organisations de la Société civile pour infléchir la courbe ascendante de l'infection au VIH sida dans le monde et en Afrique, 2O ans après la 1O émue édition organisée sur ses terres en 1997, veut donner un signal fort pour la lutte contre le VIH/ sida et partant pour son élimination à l'horizon 2O3O.

