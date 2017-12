Tunisie: Les avantages des cultures sous serres

Le gouvernorat de Monastir abrite, à lui seul, environ 39 % de la superficie maraîchère cultivée sous serres non chauffées (572 ha), suivi par les gouvernorats de Sidi Bouzid, Mahdia et Sfax avec respectivement 14,3%; 13,2% et 12,7% de la superficie totale. Aussi, 7.300 ha sont plantés sous petits tunnels avec pour principales spéculations cultivées la pastèque et le piment. Ils occupent ensemble 4.178 ha, soit 57% de la superficie totale des petits tunnels.

Chauffage par les eaux géothermales

Le gouvernorat de Sfax est le premier producteur de légumes sous petits tunnels. On note, par ailleurs, que 100 ha sous serres chauffées sont disponibles. Les cultures maraîchères sous serres chauffées par les eaux géothermales sont réparties sur 3 gouvernorats, à savoir le gouvernorat de Gabès, avec 37 ha, spécialisé dans la culture de tomate (30 ha) destinée principalement à l'exportation, le gouvernorat de Kébili avec 41 ha s'est, par contre, spécialisé dans la culture du concombre qui occupe 40% de la superficie, suivi par la tomate 28,5% et le melon 22%. A Tozeur, la superficie est de 22 ha et c'est le melon qui domine la géoserriculture (30% de la superficie), suivi par le concombre (19%) et le gombo (18%).

La serre est un artifice de production de contre-saison (cultures de primeurs et d'arrière-saison) et permet une production à l'unité «surface temps» bien supérieure à ce qu'autorise la culture de plein air. Les cultures maraîchères peuvent être sous petits tunnels, abri-serres ou serres.

Le petit tunnel couvre le sol sur une largeur de 80 à 120 cm et a une hauteur de 50 à 70 cm au-dessus du sol. Il se compose d'arceaux en fer galvanisé N°24 mesurant 2,30 à 2,50 cm de longueur, de contre-arceaux en fer galvanisé n° 16 mesurant 2 m de longueur. Les tunnels sont utilisés pour une période relativement courte (2 à 3 mois) pour avoir une récolte précoce. Leur mise en place se fait en automne ou au début du printemps (février-mars).

Serres chauffées dans le Sud

Les abri-serres ont une largeur de 7 à 9,6 m, une hauteur de 2,80 à 4,7 m et une longueur de 60 m, soit une superficie couverte de 420 à 540 m2. La serre multitunnel est constituée de trois (ou plus) grands tunnels jumelés et raccordés sur un chéneau. Généralement, chaque serre a une superficie de 1,500 m2 environ (longueur = 60 m,largeur = 27 m et hauteur-faîtage = 5,9 m), constituée de trois tunnels (9 m x 3 = 27 m).

Il est à signaler que la Direction générale de la production agricole a élaboré un cahier des charges fixant les caractéristiques techniques des serres chauffées dans le Sud tunisien qui doivent être renforcées et bien supporter la charge des fruits produits par serre qui est supérieure à celle d'une serre non chauffée. La distance entre les arceaux d'une serre renforcée est de 1,5 m au lieu de 2 m habituellement.

Les sols recommandés pour les cultures sous serres non chauffées doivent avoir une texture «grossière». Les sites d'implantation des entités géothermiques (Sud du pays) sont constitués de sols profonds, de texture sableuse. Ces sols sont généralement pauvres en matière organique, leur utilisation pour les cultures maraîchères devrait prévoir l'apport fragmenté de fumure de fond et l'apport massif de fumure organique pour améliorer la fertilité et la structure de ces sols.