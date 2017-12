Sénégal: Le clin d'œil de Macron à Felwine Sarr est-il le signe d'une véritable rupture dans la « politique africaine de la France » ?

Dans tous les cas, pour Felwine Sarr et Achille Mbembé, plusieurs facteurs tels que le renouveau de la pensée critique ainsi que les grands déplacements culturels qui s'annoncent dans le paysage mental pour les années à venir, offrent une fenêtre de tir historique au président Macron s'il veut sortir la politique africaine de la France des marais du militarisme, du mercantilisme et du paternalisme.

Les Africains ne doivent attendre de personne ce qu'ils peuvent s'offrir à eux-mêmes. C'est ce que soutient Achille Mbembé qui ajoute que « les rapports entre la France et ses ex-colonies changeront le jour où le corps politique africain aura atteint un degré de puissance tel qu'il sera à même de poser des limites à ce que la France peut se permettre et à ce qu'elle ne peut plus se permettre en Afrique »[2]

Qu'on ne se trompe pas, la France a une intention et une stratégie pour reconquérir l'Afrique. Et c'est ce que traduisent les actions structurantes annoncées par Macron.

Ne pas appeler cela une « politique africaine de la France » relève plutôt d'un choix sémantique avec pour objectif de peser sur les esprits simples et les rallier à la cause défendue par le président.

L'indéniable réalité est que ces différentes actions annoncées par Macron sont reliées et ficelées dans une intention stratégique bien définie et qui vise à redresser l'image abîmée de la France en Afrique, à rehausser son influence et à faire des affaires prospères.

Cependant, à peine les acclamations estompées dans l'amphithéâtre, Macron égrène un certain nombre d'actions et de mesures à destination de l'Afrique dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la mobilité ou encore de la télémédecine.

Il n'y a plus de politique africaine de la France, et en même temps ... .

Entre autres, la citation par Macron à la fin de son discours, des propos de l'économiste et écrivain sénégalais Felwine Sarr : « l'Afrique n'a personne à rattraper, elle ne doit plus courir sur les sentiers qu'on lui indique, mais marcher prestement sur le chemin qu'elle se sera choisi ». Signe d'une rupture ?

