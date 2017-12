Afrique de l'Ouest: UEMOA - Comment Bâle II et Bâle III entendent révolutionner les banques ?

le dispositif de surveillance que chaque banque doit mettre en œuvre pour surveiller les risques et pour connaitre à tout moment son exposition et sa situation vis-à-vis des fonds propres.

Suite aux diverses crises qui se sont passées un peu partout dans le monde, notamment la crise financière de 2008 qui a démontré que les banques n'étaient pas suffisamment solides, que certaines opérations complexes notamment les opérations de titrisation n'étaient pas correctement supervisées et que d'une manière générale, les banques pendant cette période ont manqué de liquidités et enfin que les fonds propres des banques étaient des fonds propres de très pauvres qualité , c'est-à-dire dire des fonds propres très peu solides.

Bâle II et Bâle III sont des normes qui sont édictées, par le régulateur, ce sont des normes qui viennent d'une instance, le comité de Bâle qui avait déjà créé un dispositif qui s'appelait Bâle I, un dispositif de surveillance et de supervision bancaire qui prévoyait principalement dans le dispositif de Bâle I que les banques devaient respecter un certain nombre de ratios principalement le ratio de solvabilité et ce ratio est déterminé en fonction des risques, du risque de crédit.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.