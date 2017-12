Cote d'Ivoire: Construction durable - Lafargeholcim organise un séminaire à l'endroit des journalistes

Dans cette même démarche de construction durable, Lafargeholcim a mis en lumière « Durabric », une matière composée de terre (argile +sable), de ciment et de l'eau.

« La construction durable, qu'est ce que c'est ? Cas pratique de la Côte d'Ivoire ». C'est le thème du séminaire organisé le weekend dernier à Assinie (Adiaké),par Lafargeholcim Côte d'Ivoire, entreprise spécialisée dans l'industrie des matériaux de construction (ciment, béton etc).

Avant les premiers débats, le directeur des études de l'Ecole d'architecture d'Abidjan (Eaa),Dr M'Gbra Roger N'Guessan a rappelé aux séminaristes , entièrement des journalistes, les conventions cadre des Nations unies sur le climat, notamment la 21e conférence des parties qui a eu lieu en novembre 2015 à Paris (France), où les parties prenantes ont convenu de réduire les émissions de gaz à et de serre en deçà de 2 C. Une décision salutaire, compte tenu de la pollution à outrance de la nature. C'est dans cette perspective que le directeur des études de l'Eaa a révélé que les bâtiments sont responsables de près de 40% d'émission de Co2 dans le monde. Pour ce faire, dit-il, il faut construire durablement. Car, « une construction durable maîtrise ses impacts sur l'environnement « , explique-t-il.

Les architectes Kadidja Duparc et Richmond Karamoko ont exposé sur le premier panel en rapport avec le thème général. Selon Kadidja, la construction de bâtiments dans le cadre du développement durable repose sur trois objectifs généraux complémentaires et indissociables. A savoir la Prudence écologique, l'efficacité économique et l'équité sociale. Et « Une construction dans le cadre du développement durable doit être accessible au plus grand nombre et répondre aux besoins du plus grand nombre », fait-elle remarquer.

L'architecture bioclimatique traditionnelle, l'architecture bioclimatique coloniale et bioclimatique ont été présenté par Richmond Karamoko, lors de cette séance de formation. Les deux formateurs diront en conclusion : « L'urbanisme et la construction durables et responsables ne peuvent être réellement efficaces, que s'ils s'inscrivent dans le cadre d'une planification urbaine elle-même fondée sur les principes de développement durable ». Ainsi, l'accès à la santé et à l'éducation, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, des infrastructures routières suffisantes et pérennes etc sont des pré requis qui s'imposent pour une bonne approche de la construction durable.

Dans cette même démarche de construction durable, Lafargeholcim a mis en lumière « Durabric », une matière composée de terre (argile +sable), de ciment et de l'eau. Selon Paul Nicolas Aney, responsable du développement durable chez Lafargeholcim Côte d'Ivoire, cette solution est de bonne qualité et contient un faible taux de carbone. Avec Durabric, il est possible de construire durablement et à moindre coût, souligne-t-il. Avant de préciser que cette matière est encore en phase d'étude en Côte d'Ivoire, mais déjà utilisé en Ouganda.

Après l'exposé, cap a été mis sur la visite de la maison de l'architecte Issa Diabaté co-fondateur du cabinet Koffi et Diabaté. Une bâtisse qui respecte tous les standards du développement durable. Tout comme celle de l'architecte Guillaume Koffi. L'architecte doit avoir sa place dans la société en s'imposant, confie le cofondateur du cabinet Koffi et Diabaté (Guillaume Koffi). Pour lui, l'architecte ne doit pas se limiter à attendre des commandes de marchés. « Il faut qu'il puisse s'intégrer dans la société, qu'il soit un décideur et un leader d'opinion. Donc il ne doit pas savoir que dessiner, il doit savoir comment monter un mur, comment attraper une truelle, et contribuer à élaborer une véritable charpente. C'est un chef d'orchestre qui anime une équipe pluridisciplinaire pour offrir des produits à moindre coût » poursuit-il.