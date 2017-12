Cote d'Ivoire: Réhabilitation du tronçon Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa - Le Premier ministre lance les travaux

D'un coût de plus de 67 milliards de FCFA, ces travaux, selon Amadou Gon Coulibaly, sont entièrement financés par le Trésor public ivoirien grâce aux sources de financements innovants trouvés par le gouvernement. Le Chef du gouvernement a exhorté les acteurs impliqués dans la réalisation de l'ouvrage à veiller à la qualité des travaux et au respect du délai d'achèvement prévu dans 24 mois.

« Cette route est l'une des plus importantes de la Côte d'Ivoire. Sa réhabilitation contribuera incontestablement au renforcement des bases de croissance économique dans les régions desservies en facilitant la mobilité et l'accès à ces importantes zones de productions agricoles et minières, ainsi que les échanges entre les régions desservies et la mégalopole d'Abidjan », a indiqué Amadou Gon Coulibaly. Et d'ajouter que la réalisation de ce projet pourrait également susciter une amélioration substantielle de la sécurité routière sur cette route qui connait un énorme trafic.

