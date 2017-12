Cote d'Ivoire: Bafing - Le Conseil Régional offre trois nouvelles classes à l'Epp Foungbesso

Les 47 chefs de villages qui composent la sous préfecture, ont salué ce travail qui améliore le bien-être de leurs populations. Les différentes interventions notamment, celles du premier responsable de l'éducation nationale de la région, Issouf Doumbouya, du représentant du comité de développement de la sous préfecture de Foungbesso, Bamba Mamadou et le sous préfet, Diarrassouba Laciné, ont réitéré les remerciements du chef du village de Foungbesso au président du conseil régional du Bafing et à toute son équipe.

Le nouvel édifice, a été officiellement remis, le 2 décembre 2017, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de ladite école en présence du sous préfet de Foungbesso, Diarrassouba Laciné, du 3ème vice président du conseil régional du Bafing, El Hadj Soualio Fofana et du directeur régional de l'éducation nationale et de la formation professionnelle (Drenet-Fp), Issouf Doumbouya.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.