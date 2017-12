Congo-Kinshasa: Elections 2018 menacées - Les Députés de l'Opposition bloquent la machine !

Où ont-ils mis l'affaire de la lutte contre le glissement, alors qu'ici, ils plantent, eux aussi, le même décor qui ferait que les élections 2018 n'aient pas lieu aux dates annoncées et, même, verrouillées par une déclaration importante du Conseil de sécurité de l'Onu et l'appel des Evêques ?

Car, à tout prendre, tout retard dans l'examen et adoption des lois essentielles, selon qu'elles constituent la colonne vertébrale de l'ensemble du processus électoral, pourrait faire grésiller la machine et, en même temps, l'empêcher de fonctionner normalement.

A ce stade, des appels se multiplient, du côté des Députés et groupes parlementaires de la Majorité, pour inviter leurs collègues de l'Opposition à revenir aux bons sentiments et à remettre le cœur à l'ouvrage.

Très fâchés, semble-t-il, ces Députés n'auraient pas accepté, ni soutenu que la loi électorale, actuellement sous examen, contienne un certain de dispositions consécutives notamment, au seuil de représentativité, à la machine à voter, ni à la caution. Ils braquent et sèchent les réunions. Mais, cette nouvelle stratégie inquiète et atomise la sérénité des débats.

