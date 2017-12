Togo: Revanche de l'ASCK, passe de trois pour les Portuaires

L'acte 4 du championnat national de football de première division a été disputé ce dimanche sur différents stades à travers le pays.

Entre autres faits marquants de cette journée, on peut retenir les victoires du tenant du titre, l'AS Togo Port, dans le match au sommet contre l'AS OTR et, de l'ASCK dans ce que l'on pouvait appeler match de revanche de la finale du championnat national de D2 de la saison dernière.

Parlant de revanche, ASCK en a pris la sienne en battant finalement le champion de la D2 Espoir FC de Zio, dans son antre du stade Docteur Kaolo de Tsévié, sur un score de 2-1. Et pourtant tout avait mal commencé pour les joueurs de la Kozah, qui vont encaisser un premier but à la 29ème minute de jeu, de Thilbaut Klidjè d'Espoir. Revenus des vestiaires, les Conducteurs de la Kozah, remettront les pendules à l'heure, dès la 46ème minute, chef d'oeuvre de Kossi Koudagba. 6 minutes plus tard, c'est Edoh Aziawo qui offre l'avance à son équipe. 2-1, score à l'arrivée pour ASCK (7pts). cpC'est la deuxième victoire pour ASCK pendant qu' Espoir FC réalise la passe de 3 mais dans le sens inverse, soit 3 défaites de rang.

Quand au match AS OTR-AS Togo Port, c'est une rencontre qui a permis au buteur maison des Portuaires d'embellir encore plus sa fiche personnelle en ouvrant le score dès la 10ème minute. Il sera suivi par Ayi Djadja qui sur penalty porte le score à 2-0, avant que les OTRois ne reduisent la marque. C'est une victoire qui permet la passe de 3 pour l'AS Togo Port.

On retrouve en tête du classement, un trio Sémassi 10 pts (+7), US Koroki 10 pts (+4) et Dyto 10 pts (+3)

Au classement des buteurs, c'est Kissimbo Hunlédé Ayité qui est en tête avec 5 réalisations.

Les résultats de la journée

Foadan-Gbikinti 0-1

AS OTR-AS Togo Port 1-2

Anges de Notsè-Gomido 0-1

Unisport-US Koroki 0-1

ASKO-Agaza 1-0

Espoir FC- ASCK 1-2

Maranatha-Sémassi 1-1

Kotoko-Dyto 1-2

Classement😀Telegramme228, 4ème journée

1. Sémassi FC 10 pts +7

2. US Koroki 10 pts +4

3. Dyto FC 10 pts +3

4. AS Togo Port 9 pts +4

5. Gbikinti FC 8 pts +3

6. ASCK 7 pts +3

7. Gomido FC 7 pts +3

8. ASKO 7 pts +1

9. Agaza FC 6 pts +0

10. AS OTR 4 pts -1

11. Espoir FC 3 pts -5

12. Anges FC 3 pts -5

13. Maranatha FC 2 pts -3

14. Foadan FC 1 pt -4

15. Unisport 1 pt -5

16. Kotoko FC 1 pt -5