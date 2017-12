Ile Maurice: Rapatriement d'un corps - Entre Rs 125 000 et Rs 130 000 à prévoir

Du côté du ministère de la Santé, on met l'accent sur les procédures strictes à respecter. «Il faut qu'il y ait le certificat de décès et en connaître la cause. Une photocopie du passeport du défunt et un certificat d'embaumement doivent être remis», spécifient les responsables du ministère. Il faut faire neuf copies des certificats demandés. Si tout est en règle, le corps peut être rapatrié.

Toutefois, il avance que ces cas de figure ne sont pas récurrents. «Je me souviens du dernier en date. C'était une Allemande qui est venue rendre visite à son petit-fils. Et le jour où elle doit quitter le pays, elle est décédée dans son sommeil. La famille a alors tout pris en main pour le rapatriement du corps.»

«Déjà, on parle en termes de kilos. Surtout que le corps va voyager en cargo. Bien sûr, un corps rapatrié dans un pays asiatique sera moins coûteux que celui qui ira vers l'Europe.» Il faut également prendre en considération les différents transferts. «Une personne peut débourser entre Rs 125 000 et Rs 130 000, tout inclus.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.