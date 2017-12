Tunisie: Le grand jour !

Le Marathon est dans tous les esprits. Nombre de concurrents sont allés à la découverte du nouveau circuit. Ils en sont enchantés. Un Italien, venu en visite en Tunisie, n'a pas hésité à s'inscrire dans la Course pour Tous, et même s'il n'aura pas le privilège de connaître tout le parcours, il est heureux de l'avoir parcouru en voiture. «Très beau et instructif», s'est-il exclamé. «Les vestiges de Carthage sont impressionnants», a-t-il poursuivi.

C'est donc sur un parcours tout revêtu de symboles que les coureurs s'élanceront tout à l'heure, à huit heures précises. Une précision pour tous ceux qui se posent la question : tous les marathons du monde s'élancent à huit heures du matin !

Les trois épreuves inscrites au programme : la Course pour Tous où la Fédération ambitionne de mettre en lice près de sept cents concurrentes et concurrents; les 21 kilomètres où nous trouverons des athlètes confirmés en cours de préparation hivernale et des jeunes à l'ambition farouche, et bien entendu, le Marathon international qui, cette année, décernera le titre de Champion de Tunisie au premier arrivé tunisien.

Une course pour les tout débutants, le «Marathon Kids», sera de la partie à titre d'encouragement et de motivation pour ceux qui affectionnent dès le plus jeune âge la course à pied. On a même prévu un créneau pour les marcheurs.

La participation est annoncée comme un record du genre. Le nouveau parcours y est certainement pour quelque chose et la présence étrangère est également assez importante. De toutes les façons, une fois inscrit sur le calendrier international, l'année prochaine, le Marathon international Tunis-Carthage Comar, la plus ancienne épreuve du genre aussi bien en Afrique que dans le monde arabe, gagnera définitivement ses galons et nous enregistrerons une participation étrangère beaucoup plus conséquente. N'oublions pas, en effet, que les jumelages avec d'autres épreuves du même genre y contribueront.

En attendant, il y aura aux côtés des Tunisiens qui courront par la même occasion pour le titre national, des Maghrébins, des Egyptiens, Italiens, Kényans, etc. qui animeront l'édition trente-deux et qui, sans doute, pourront améliorer leurs records personnels, étant donné que le nouveau tracé est de nature à les avantager. Les anciens itinéraires étaient, en fait, redoutés, parce que fortement exposés, et les vents qui soufflaient plus ou moins forts, constituaient un handicap de taille.

C'est dire qu'il est très possible, dans le cas où il n'y aurait ni pluie ni vents, que nous enregistrions cette année, un nouveau record de l'épreuve.