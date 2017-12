Congo-Kinshasa: Conflit foncier sur la Mission de Sanda - Le clan Vunda a gagné le procès !

Sanda est une Mission Catholique fondée par les Pères Jésuites en 1895, juste dix ans après la Conférence de Berlin, sous le patronat de St Antoine de Padoue. Elle est située dans le Territoire de Kasangulu, Secteur de Lukunga-Mputu. Elle est juste à une quarantaine de Km de Kinshasa par la route de N'djili-Brasserie.

Deux clans : Mbensa et Vunda, représentés respectivement par madame Basima Anna et Nsoki Alexandre, avaient revendiqué la propriété foncière de cet espace. Le verdict est tombé en faveur du clan Vunda. Mais dans l'espace et dans le temps, quelle a été l'œuvre fédératrice des missionnaires sur l'étendue ecclésiastique de Sanda ?

Selon le témoignage de Nkonda Makwala Athanase et Lubula Ndongala Gérard, âgés aujourd'hui de 82 ans, vivants et ayant été élèves à Sanda à partir de 1937, entre le Père Devrisse, S.J, premier vicaire et M. l'Abbé Antoine Lema, son très lointain successeur, des nombreux clergés ont évangélisé cet espace.

Entre autres, il y a eu d'abord, les Pères Paul Amerling, Ignace Ancôt et le frère Jean, muté à la Mission Catholique de Mpese, tous des blancs. Ensuite les Abbés et régent autochtones nommés entre autres Michel Konda, Simon Ndombi, Alphonse Mbodi, Philippe M'Pasa, Emile Nsingi, Jean Kinsansa, Ferdinand Bakonsa et Gérard Mampuya, le régent.

Tous ont évangélisé l'étendue allant de Sanda jusqu'à Inga-bwa, en Kiteke, aujourd'hui Kingabwa, donc jusqu'à Kinshasa.

Ce même Inga-bwa qu'on retrouve dans le groupement Make, Secteur de Lukunga-Mputu, sous l'appelation de Bingangavua. C'était donc une vaste étendue peuplée par les Bateke, les Bawumbu et les Besi-Mbinsa, alias les Bambinsa, et les Balemfu.

Sanda a été l'unique école de cette vaste contrée avant la création de la Mission Catholique de Kimuenza. A ce titre, toute fille et tout fils mulemfu, muwumbu, mumbinsa et muteke étudiaient fatalement à Sanda.

De ce fait, Sanda a été le berceau de l'intelligentsia de l'époque, aussi le carrefour de sous-modes d'être spécifiques s'étant intégrés fortement jusqu'à fondre les quatre communautés en une et de même aire culturelle.

L'action la plus éclatante, c'est sans conteste celle du Père Ignace Ancôt S.J, le rassembleur, animateur d'un christianisme ardent et géomètre des routes pour désenclaver la contrée. Il a donc été l'artisan d'une formidable fédération sociale entre les lemfu de Luila et les wumbu de Kasangulu ; entre les mbinsa de sanda et les Teke de Mbakana.

Dynamique, il a d'abord créé des routes. Pour tracer celles-ci, il montait aux sommets de grands arbres géants, et les orientait, grâce à ses longues jumelles ramenées de la guerre 1914-18 dont il avait été un aumônier-sergent.

C'est la route de Sanda à Kipako passant par Madimbamowu, Kikonda, Lembolo-Mbinsa et débouchant sur Wungu. Avec une bretelle de Lembolo à Sona-Bata, sur la Nationale n° 1.

Aussi la route de Sanda à Kinshasa traversant Kimpakasa, Miliono aujourd'hui Dingidingi, Ndjili-Brasserie jusqu'à Kinshasa. Son action évangélique s'était reposée sur des cathéchistes et régionnaires efficaces qui seront également les premiers enseignants de son école.

Ce sont entre-autres les Ta-Ndomba et Bernard Nkanza chez les Balemfu ; Hypolite Lukamu et Germain Ngundio chez les Bawumbu, Maurice Mubiem à Ngumbu.

A Sanda, il y a eu Thomas Baketa, le doyen, Emile Kisemu, et Odilon Lubaki Kinzonzi leur benjamin. Il y a eu aussi Isidore Dimbele qui a dirigé, et à la fois, enseigné la religion aux filles du couvent appelées à l'époque « bana ba nsuka Matadi ».

Le charisme d'Ignace Ancôt était si fort que les chrétiens venaient toujours aux principales fêtes religieuses de l'année : Noël, Pâques et Assomption. Des foules étaient si énormes, qu'à la veille de la messe solennelle, elles allumaient de grands bûchers et passaient la nuit à la belle étoile attendant la sainte communion.

A son temps, de nombreux balemfu, bawumbu, bateke et bambinsa affluaient donc à son école. Les élèves pratiquaient aussi les travaux des champs d'intérêt commun et vivaient des provisions et argent de poche venant régulièrement des parents.

Ils achetaient de la nourriture au Centre commercial de Kimbala où il y avait un grand marché et des magasins, entre-autres celui d'Alphonse Mpiela et surtout celui de M. Santos, sujet portuguais, qui y vendait toutes sortes de denrées alimentaires.

Les élèves les plus habiles tendaient des pièges dans les forêts environnantes et attrapaient des gazelles et même des grandes antilopes. Ils les vendaient, toujours pour l'argent de poche, mais les partageaient aussi en repas avec les autres.

Pour premiers enseignants, il y a eu Xavier Nsiala et Joseph Masala, un mwisi ngombe, diplômé de l'école normale de Tumba. Ils ont enseigné les premiers élèves qui ont été aussi les premiers diplômés à l'Ecole Normale de Lemfu.

Ce sont les : Germain Kalemba, Yvon Lukulu, André Bola, les bambinsa, et Maurice Nzibu, le muwumbu. A leur tour, eux ont formé des nombreuses promotions d'élèves à Sanda.

De la base d'Isidore Dimbele, trois filles seront diplômées les premières monitrices à l'Ecole Normale des Sœurs à Lemfu. Ce sont Cathérine Luvuezo, Ignacia Batesa et Louise Mbidi Nsabu.

Entre-temps, d'autres promotions de moniteurs continueront à être formées à l'Ecole Normale de Lemfu. Jusqu'aux dernières promotions entre autres de Raymond Nsangu, François Bimpa, Alexandre Komba, Philippe Luwawu et Simon Basaula ; d'Alphonse Wadi, André Mbimi, Joseph Masala Mampuya et maître Ntima Cosmos...

Progressivement, ils ont remplacé leurs aînés nommés : Prosper Mwengeli et Marcel Ngazobo, les Teke ; Bernard Makuta, Dominique Funa, André Lubaki, Gaston Lubaki, Dominique Kizeza, Me Mandiki, Jules Makani, Ignace Nkodi Ngamuna, Michel Nsiala, Edouard Kiasi, les bambinsa.

Les Alphonse Kita, Emile Nuni et Athanase Nkonda Makwala, les wumbu. Enfin les Gabriel Kilemgo et Innocent Bidiaka, les balemfu. François Dikiula sera nommé le premier directeur noir.

D'autres élèves sont allés au Petit Séminaire de Lemfu, ce sont, en échantillon : Antoine Bilesi, Patrice Dimuntu Nsabukinzie, Joseph Mbuya, Innocent Malueka Fils, Joseph Munzela, Ignace Dimbele Mayambu, Pierre Lusala, Ignace Nkama, Pierre Ngaliema et Ambroise Mavoka Kimbembi.

Encore et entre autres, les Pirre Mpumikemu, Eugène Nsoki, Albert Manuana et Nestor Mawete, les anciens élèves. A l'actif social d'Ignace Ancôt, il y a eu aussi la formation aux métiers : des infirmiers, tailleurs et menuisiers... , et même d'éleveurs domestiques de la volaille.

Ici, nous avancerons les noms de Joseph Nsiku Manoka, assistant médical formé à Kisantu. Et les Georges Dimvula et encore et toujours Isidore Dimbele, les aides infirmiers. François Mbimi a été le tailleur des uniformes pour les filles du couvent de l'époque, Antoine Bikoka, l'unique menuisier de la contrée.

Sanda d'Ignace Ancôt a finalement été la fondation qui a formé d'illustres personnalités telles les : Joseph Nsiku Manoka, abakiste et martyr de l'Indépendance, arrêté pour le 4 janvier 1959.

Il deviendra aussi le premier bourgmestre noir de la commune de Ngiri-Ngiri. Ignace Dimbele Mayambu, premier agent territorial de Kasangulu, 4ème bourgmestre de la ville de Matadi, Conseiller de la République, c'est-à-dire, député national ; Marcel Mutiene, Membre du Bureau politique et commissaire sous-régional ; Jean-Paul Mambwo, député national ; le professeur Antoine Kola, Ambassadeur de la République démocratique du Congo au Zimbabwe; Pierre Ngaliema, professeur d'Université ; Patrice Dimuntu Nsabukinzie, défenseur ardent des valeurs mbinsa ; Athanase Nkonda Makwala, inégalable bibliothèque de la culture wumbo-mbinsa ; Ferdinand Manioti, directeur d'entreprises économiques ; Honoré Laba Mbama aussi député provincial de la ville de Kinshasa.

Aujourd'hui, la relève est assurée par, entre autres jeunes, les François Dimbele Mbimi, économiste et enseignant d'Instituts supérieurs et universitaires ; Jossart Nsalambi Ngabankita, Avocat ; Médard Nsiala, docteur en psychiatrie; Alphonse Miya, docteur en médecine ; Emile Muba Ngulaka, homme d'affaires Teke et Joseph Masala Mampuya, historien des clans mbinsa.

Notons que l'Abbé Lema Antoine, Sr Kabuiku Mpese Jacqueline et M. Lwambo Molamo Dieudonné, respectivement curé et directeurs d'écoles des filles et garçons de Sanda, gèrent un espace fort « élagué », tout le grand reste ayant éclaté en trois missions ci-après : Luila pour les balemfu, Kimwenza pour les bawumbu et Mbankana pour les bateke. Kinshasa également, ayant élargi son extension administrative jusqu'à la porte du Territoire de Kasangulu.

Il y a aussi l'éternel mauvais état des routes qui a détruit l'impact de Sanda, jadis grand grenier agricole. On améliore les routes. Merci ! Mais sans un suivi permanent, ce sera un travail inutile.

Soulignons enfin, que notre article a pour but de montrer l'action fédératrice dont les missionnaires ont été artisans. De relever aussi cette revendication naissante pouvant s'étendre sur d'autres espaces missionnaires.

Dès lors, c'est prudent que les clergés d'ailleurs époussettent leurs archives. On ne sait jamais la mouche qui peut piquer demain d'autres chefs des terres données hier aux Missionnaires.