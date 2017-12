Burkina Faso: Ciné Droit Libre - Lilian Thuram invité spécial de la 13e édition

Comme l'a expliqué Abdoulaye Diallo, coordonateur général du festival, cette édition va aborder la question actuelle de la migration et de la gestion souvent catastrophique des flux migratoires.

Pour lui, Ciné droit libre servira de cadre pour décortiquer les enjeux de la migration autour du credo du festival : « un film, un thème, un débat ». Les réflexions seront quant elles menées sur le triptyque « migrations-immigrations clandestines-réfugiés».

« La migration, qu'elle soit volontaire ou forcée, aboutit souvent à la violation de la dignité humaine des personnes qui tentent cette aventure périlleuse. Après avoir investi toutes leurs fortunes ou s'être endettés pour entamer ce voyage à la recherche d'une vie meilleure, des milliers de jeunes périssent en mer ou en plein désert chaque année. Certains survivants, arrivent meurtris et dépouillés de leurs biens dans les pays de transit où ils sont soumis au travail clandestin et à l'exploitation. Dautres tombent dans le trafic dêtres humains à l'issue du quel ils sont vendus, réduits à l'esclavage et aux traitements cruels et inhumains » a fait savoir Abdoulaye Diallo pour qui les récents événements sur la traite des migrants en Libye dévoilés par la chaine de télévision américaine CNN viennent démontrer la pertinence de cette thématique.

Pour cette édition, plus d'une quarantaine de films traitant de la problématique de la migration et d'autres thématiques majeures seront projetés dans plusieurs espaces tels le Ciné Burkina, l'institut français, l'université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo, etc. A coté des projections se tiendront des Master-class dans les écoles professionnelles, le concours 10 minutes pour convaincre, le dialogue démocratique, l'espace enfant et le village du festival à l'espace aéré de l'ex mairie de Bogodogo où le public trouvera des stands d'exposition ainsi qu'un espace culinaire, un plateau télé et un concert chaque soir.

Comme innovations, le coordonateur général du festival a annoncé, entre autres, la tenue du projet « dessinons la paix et la démocratie » qui fait la promotion auprès des jeunes et des détenus burkinabè, d'une culture de la paix et de la démocratie à travers le dessin de presse et l'hymne du festival qui sera une chanson sur la thématique de la migration composée en tandem par les artistes invités de cette édition.

Tiken Jah Fakoly, Didier Awadi, le Mareshal Zongo, Patrick Kabré, R-Light, Dicko Fils, Sylvestre Amoussou, Souleymane Cissé, etc. sont les artistes invités qui tiendront en haleine le public dans les différents espaces du Ciné Droit libre.

L'invité spécial de cette édition est l'ancien footballeur français, Lilian Thuram qui sest engagé depuis via sa fondation sur les sujets tels légalité, l'immigration et le racisme.

« Cest l'un des rares footballeurs qui a utilisé sa fortune pour créer une fondation qui essaie de se battre pour légalité, les doits humains et contre la discrimination. Nous avons donc trouvé qu'il était important de faire un clin d'oeil à Lilian Thuram afin qu'il partage avec nous son expérience mais aussi qu'il prenne un peu de ce qu'on fait à Ciné droit libre » a expliqué M. Diallo.

Lilian Thuram animera à cet effet, une conférence publique le samedi 16 décembre à 10h à l'institut français de Ouagadougou et dédicacera par la suite son livre. Le clap d'ouverture de lédition 2017 interviendra le samedi 9 décembre prochain à 18h 30 minutes au Ciné Burkina avec la présence effective de Tiken Jah Fakoly.