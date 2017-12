Tunisie: Un démarrage sur fond de boycott...

Les universités tunisiennes ne sont généralement pas bien classées à l'échelle internationale. Dans un récent classement des meilleures universités au monde pour 2018 par l'institution britannique «The Times Higher Education (THE), seulement deux universités tunisiennes, à savoir, l'Université de Monastir (23e sur 25 africaines) et l'Université de Tunis El Manar (25e sur 25 africaines), ont figuré dans des rangs inférieurs du top 1000 des universités.

La Tunisie compte 195 établissements publics d'enseignement supérieur et 44 établissements privés et l'effectif total des étudiants a atteint 339.619, d'après les statistiques de 2011-2012 du ministère de l'Enseignement supérieur.

En réponse au boycott des assises de cette réforme nationale par l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt) et l'Union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (Ijaba), Khalbous a appelé à « ne pas prêter attention à ceux qui ont choisi la politique de la chaise vide ».

Les intervenants se sont, du reste, accordés sur bien des certitudes, notamment l'évolution de l'état d'esprit de la jeunesse tunisienne et l'inadaptation du système d'enseignement national aux exigences modernes. D'où la nécessité de mieux adapter l'université, son organisation pédagogique et son mode de fonctionnement aux objectifs de développement du pays, mais également aux exigences de la globalisation.

L'objectif étant, selon lui, de dispenser une formation de qualité à plus forte employabilité et de fournir des conditions favorables pour la recherche scientifique ».

Que l'on ne se leurre pas, pour autant, sur les priorités de l'heure. La refonte de l'université et l'adaptation aux exigences de l'actualité du pays et d'un monde de plus en plus globalisé demeurent la pierre angulaire de la transformation tunisienne.

Les Tunisiens auraient pu s'en féliciter, n'eût été le boycott de la Fédération générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Lequel boycott a laissé, hélas, un goût d'inachevé, s'agissant d'une cause nationale devant mobiliser tous les acteurs, sans exception aucune.

Les assises de mise en œuvre de la réforme du système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont démarré, hier, à Hammamet sous le signe « Ensemble, réinventons l'Université tunisienne » avec la participation de représentants de divers établissements universitaires, académiques tunisiens et acteurs associatifs.

- En réponse au boycott des assises nationales de l'enseignement supérieur par l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt) et l'Union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (Ijaba), le ministre a appelé à «ne pas prêter attention à ceux qui ont choisi la politique de la chaise vide»

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.