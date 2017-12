Maroc: L'ex-président yéménite Saleh tend la main à Ryad

Les arbitres et les arbitres-assistants désignés pour le Championnat d'Afrique des Nations Total, se sont… Plus »

Samedi, les responsables de plusieurs agences de l'ONU -- OMS, HCR, Unicef, PNUD et PAM --, ont appelé la coalition conduite par l'Arabie Saoudite à lever "d'urgence" et "complètement" le blocus imposé au Yémen.

Le conflit au Yémen a fait plus de 8.750 morts et 50.600 blessés, dont de nombreux civils, depuis mars 2015. Sept millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence.

Leur chef, Abdelmalek al-Houthi, 38 ans, a enfoncé le clou, qualifiant la démarche de l'ex-président de "grande trahison" et affirmant que M. Saleh et la coalition sous commandement saoudien ne formaient désormais qu'un "seul front".

Mais un porte-parole des Houthis a dénoncé le discours de M. Saleh comme "un coup de force contre notre alliance et notre partenariat (...) et révèle l'imposture de ceux qui affirment lutter contre l'agression" saoudienne.

"Nous promettons à nos frères et voisins que dès qu'un cessez-le-feu sera en place et que le blocus sera levé, nous dialoguerons directement via l'autorité légitime représentée par notre Parlement", a ajouté M. Saleh.

"J'appelle nos frères dans les pays voisins (...) à arrêter leur agression et à lever le blocus (...) et nous tournerons la page", a dit M. Saleh à la télévision, en référence à l'Arabie saoudite.

Samedi, les deux groupes se sont affrontés pour le contrôle de positions-clés à Sanaa, y compris des ministères et l'aéroport international, selon des sources sécuritaires et des témoins. En fin de journée, la capitale avait l'allure d'une "ville fantôme", selon un habitant.

A la tête du Yémen pendant plus de 30 ans et chassé du pouvoir en 2012 à la suite d'importantes manifestations, Ali Abdallah Saleh s'est déclaré samedi matin ouvert à des discussions avec l'Arabie saoudite si le blocus qu'elle impose au Yémen est levé.

De violents affrontements se sont poursuivis samedi à Sanaa entre les partisans de M. Saleh et les Houthis qui ont dénoncé un "coup de force" et une "grande trahison" de leur allié.

