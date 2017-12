Congo-Kinshasa: Kinshasa - La Pédiatrie de Kimbondo inaugure une installation photovoltaïque de 100 Kw

*C'est une grande œuvre qui vient résoudre le problème lié à l'électricité à la Pédiatrie de Kimbondo située dans la périphérie de Kinshasa en République Démocratique du Congo. Le samedi 2 décembre dernier, une installation photovoltaïque d'une capacité de 100 kilowatts a été inaugurée grâce au financement de l'Italie estimé à plus de 500 milles euros.

Ce grand projet a été exécuté par un groupe d'entreprises italiennes, dont Terna et tant d'autres. Pour le Fondateur de cette Pédiatrie, Hogo Rios, cette grande œuvre est réalisée en faveur de la population congolaise et va aider à préserver tous les appareils de l'Hôpital. Il y a lieu de rappeler que l'Ambassade d'Italie en RDC était aussi représentée lors de cette grande manifestation.

« Nous sommes fiers d'avoir réalisé une infrastructure fondamentale pour l'avenir de Kimbondo, qui produira d'importants avantages économiques, en réduisant le coût de l'énergie et en permettant d'affecter ces ressources au bien-être et à la santé de plus de cinq-cents enfants que cette structure accueille», a dit Madame Iole Sacchi, membre du Conseil d'Administration de la Pédiatrie de Kimbondo et aussi Coordonnatrice de ce grand projet qui a, finalement, vu le jour.

Réagissant par rapport à l'apport de ce panneau solaire, Iole Sacchi parle d'un avantage considérable pour les enfants. « Je suis contente d'être présent aujourd'hui parce que j'étais là en 2007 quand nous avions inauguré ici un centre pour l'énergie à Kimbondo et aujourd'hui avec le panneau solaire, nous pouvons avoir vraiment des avantages pour ces enfants.

Il y a une grande réduction de coût considérablement parce que nous n'aurons plus besoin de carburant pour le groupe électrogène et donc nous pouvons utiliser ces moyens pour mieux soigner les enfants et les aider à avoir une bonne éducation.

L'éducation, c'est le moyen le plus important pour aider les enfants à se rendre compte de la vie et surtout à se prendre en charge dans l'avenir.

Nous aidons les enfants qui sont abandonnés et qui ont des problèmes. Je vis ici depuis 10 ans, et j'espère encore être là pour travailler à côté de ces enfants afin de les aider», a-t-elle dit devant la presse.

Satisfait de la matérialisation de cette œuvre, le Père Hogo Rios pense que c'est une occasion de multiplier des efforts afin de répondre favorablement aux attentes de la population congolaise.

«C'est une grande œuvre pour les congolais. La pédiatrie est d'une utilité public et nous demandons au peuple congolais à nous aider pour devenir chaque fois plus grand.

C'est depuis 82 que nous avons commencé et nous grandissons à chaque fois, en répondant favorablement aux attentes de la population. Actuellement, les autorités nous aident beaucoup.

Comme vous le savez, à Kinshasa, l'électricité c'est un désastre, et nos différents appareils se détruisent, je crois qu'avec cette œuvre, les choses vont se stabiliser. C'est non seulement une grande joie pour nous, mais aussi pour les congolais », a dit Hogo Rios, Fondateur de la Pédiatrie de Kimbondo.

Changement de la vie des enfants

Du côté de l'Ambassade d'Italie on parle d'une œuvre qui va changer la vie des enfants. C'est donc un sentiment de joie et de satisfaction. «Grâce au soleil, le Centre Pédiatrique de Kimbondo peut avoir finalement de l'électricité sans aucun problème.

Et cela va changer la vie de ces enfants. C'est une haute technologie italienne qui va aider les congolais. Nous profitons de l'occasion pour remercier ceux qui ont travaillé pendant plusieurs mois pour la matérialisation de ce grand projet. Les congolais vont profiter de l'amélioration de service gratuitement.

Les italiens normalement sont des personnes avec un cœur très grand, ils sont connus pour ça et ici vous avez la démonstration de cette affirmation car la majorité de ceux qui travaillent ici viennent de l'Italie, ils prennent des congés pour venir aider les congolais. Donc, nous nous sentons très proches de congolais», a dit Luca Attanacio de l'Ambassade d'Italie en RDC.

Pour rappel, la Pédiatrie de Kimbondo a été fondée dans les années 1980 par le docteur Laura Perna et le Père Hogo Rios, un missionnaire chilien claretien, pour prêter une assistance hospitalière aux enfants abandonnés et victimes de mutilations et de sévices.

Kimbondo est aujourd'hui un hôpital presque gratuit pour les enfants de la capitale Kinshasa. Après le décès de Laura Perna, en septembre 2015, selon la volonté du père Hogo, membre fondateur de ce Pédiatrie, le Conseil d'Administration a été complètement renouvelé, en vue d'assurer une gestion plus efficace et moderne de cette structure, en ligne avec la loi congolaise.

La survie de la Pédiatrie est aujourd'hui possible grâce au soutien de nombreuses associations européennes coordonnées par Hub for Kimbondo, une association de deuxième niveau, qui coordonne les aides qui arrivent de l'étranger.

L'Inauguration de l'installation photovoltaïque précède celle d'une autre structure fondamentale de la Pédiatrie. Il s'agit du bloc opératoire assorti d'une maternité et d'un service pédiatrique, que l'on espère inaugurer avant la fin de 2018 et qui représente une étape intermédiaire sur la voie de transformation définitive de la Pédiatrie de Kimbondo en Centre de soins autorisé, un véritable hôpital à vocation pédiatrique.

Les entreprises italiennes suivantes ont pris part au projet : PLC System, Fiamm, CR Projet Service, Morelli Giorgio, Elfi, Ducoli Meccanica, Sunspyre et FondazioneInSéOnlus.