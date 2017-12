Congo-Kinshasa: Prévenir!

Puisque prévenir vaut mieux que guérir, avant le bras de fer ce 19, le 31 prochain et bien au-delà, il y a lieu de dire que c'est l'heure des ultimes chances pour que, par un sursaut patriotique, Majorité et Opposition, en se dépouillant des scories qui empêchent une entente, se retrouvent pour chercher une voie pacifique de régler leurs différents. Sinon, la rue les départagera pour le meilleur ou pour le pire...

Et, cet horizon reste couvert d'un épais brouillard malgré l'existence du calendrier électoral de la CENI qui a su exorciser la navigation à vue quant à cette période. Juste après sa marche interdite et étouffée du 30 novembre 2017, le Rassop/Limete vient de dévoiler sa ferme intention de rééditer l'exploit ce 19 décembre. Date symbolique, en effet.

