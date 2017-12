Burkina Faso: FILO 2017 - Hommage à Augustin Sondé Coulibaly

La Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO), a rendu, le samedi 24 novembre 2017 à Ouagadougou, hommage à l'écrivain Augustin Sondé Coulibaly, auteur du roman «Les dieux délinquants».

La Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO), en plus des expositions des livres, permet d'honorer les écrivains burkinabè. C'est dans ce but que les organisateurs de l'événement ont rendu un hommage à Augustin Sondé Coulibaly, auteur du classique «Les dieux délinquants». Né en 1933 à Tin dans la commune de Orodara, province du Kénédougou, il a fait ses études primaires à Bobo- Dioulasso et secondaires en Côte D'ivoire. Il a poursuivi ses études supérieures en 1969 au Centre international d'enseignement supérieur de journalisme à Strasbourg en France et au Centre régional d'action supérieure africaine à Lomé au Togo.

C'est à l'issue de cette formation qu'il met fin à ses études supérieures, couronnées d'un diplôme de journalisme et de conseiller culturel. Il a occupé plusieurs postes sur le plan professionnel et administratif de 1959 à 1983.Il a été directeur adjoint de l'information, directeur de cabinet du ministre en charge de la justice. Comme écrivain, il a publié des ouvrages tels que «les dieux délinquants», «La conquête pour Mars», «Le dossier de la littérature et de l'art africain», etc.

Au cours de la cérémonie, des extraits de son célèbre roman «Les dieux délinquants», ont été lus à l'endroit des invités. L'œuvre raconte les fléaux sociaux, éduque et chacun peut se retrouver en la découvrant, a affirmé un de ses fils. Quant à l'enseignant Aboubacar Dao, il a affirmé que Augustin Sondé Coulibaly était un homme courageux qui a su contribuer à l'histoire et à la politique burkinabè. Très croyant, (il a même construit une église à Zogona) , Selon ses proches, il était appelé papa Coulibaly à cause de sa serviabilité, son sens d'écoute et ne se gênait jamais à demander pardon à toute personne qu'il offensait. «Il prônait l'égalité entre tous les fils du Burkina Faso. C'était une bibliothèque», a ajouté Moussa Kaboré, un de ses amis. Augustin Sondé Coulibaly est décédé le samedi 11 février 2017.