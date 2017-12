Burkina Faso: Maouloud 2017 - Cheik Aboubacar Doukouré prêche pour la paix

L'Association Ittihad Islami du Burkina a célébré, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2017 à Ouagadougou, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammad. L'objectif est de rappeler aux fidèles musulmans, le bienfait d'Allah.

Des fidèles musulmans du monde étaient dans la joie. En effet, ils ont célébré, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Et pour marquer cet évènement, ceux de Ouagadougou ont organisé, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2017, au quartier Hamdalaye, une veillée de prières afin de rappeler aux fidèles musulmans non seulement le bienfait d'Allah sur l'humanité, mais aussi pour faire la biographie du prophète Mohammed. C'est dans cette dynamique que l'Association Ittihad Islami du Burkina, conduite par le guide spirituel, Dr Aboubacar Doukouré, a organisé, dans cette même nuit à Ouagadougou, une veillée de prières qui a été couronnée par des chants, des lectures coraniques et des bénédictions.

A en croire le guide spirituel, Dr Aboubacar Doukouré, cette célébration est recommandée par Dieu car, il a dit dans le Coran : «Rappeler leur le jour de Dieu». C'est-à-dire la naissance du prophète Mohammed. «Il s'agit du jour le plus important sur la terre d'autant plus que cette célébration se trouve dans les textes islamiques les plus valables. C'est pourquoi, il est nécessaire de manifester cet anniversaire», a-t-il ajouté. A entendre le prédicateur, le Burkina Faso a besoin de paix sociale, d'entente et de prospérité, gages d'un développement durable.

Devant les fidèles musulmans venus du Mali, du Niger et du Nigeria, les autorités coutumières et politiques dont le représentant du Moogho Naaba, le président de l'Assemblée

nationale, Alassane Bala Sakandé, le président de la CENI, Newton Ahmed Barry et certains ministres du gouvernement, le guide spirituel, Dr Aboubacar Doukouré, a prêché sur le troisième pilier de l'islam qui est la Zakat ou l'aumône légal. «Le choix de ce thème s'explique par le fait que toutes les religions ont prôné la bienfaisance et le partage mais, les gens sont devenus de plus en plus matérialistes et oublient parfois ce troisième pilier de l'islam. C'est pourquoi, nous avons jugé nécessaire de rappeler l'importance de la zakat dans le but de corriger les comportements des fidèles musulmans», a expliqué le guide spirituel. Selon lui, la Zakat, imposée qu'aux riches, est une prescription divine incombant à tous les musulmans. Elle, a-t-il poursuivi, comporte plusieurs avantages notamment la purification de l'âme, la multiplication des bienfaits, la protection des biens et leur accroissement et l'éloignement des malheurs et des maladies incurables.

Après avoir montré l'importance du troisième pilier de l'islam, le prédicateur a ensuite évoqué les conditions de prélèvement de cette zakat. Pour le Dr Aboubacar Doukouré, la Zakat ne concerne que quatre catégories de biens à savoir les métaux précieux (l'or et l'argent) et leurs dérivés, le bétail (les caméliens, bovins et ovins), les céréales et les fruits et les effets de commerce.

Pour lui, les conditions de prélèvement sont l'écoulement d'une année révolue et le «Nissab» qui est la quantité minimale requise. Pour les métaux précieux, le «Nissab» de l'or est de 20 dinars soit 85 grammes d'or pur ou un lingot d'or. La part de la zakat est d'un quart du dixième ou 2,5%, tandis que celui de l'argent est de 200 dirhams soit 595 grammes et la zakat est aussi de 2,5%. Ce pourcentage est applicable pour les effets de commerce.

Quant aux bénéficiaires de la zakat, le Dr Aboubacar Doukouré a signifié qu'il s'agit, entre autres, des nécessiteux, des pauvres, du voyageur en détresse, des captifs musulmans, des personnes très endettées et celles dont les cœurs sont à gagner, des commis aux tâches de collecte et de distribution de la zakat et du sentier d'Allah.

Il a invité les populations à adopter un bon comportement. «La religion, c'est la foi. La foi est une bonne conduite. C'est pourquoi, nous demandons à tous les croyants musulmans ou non, de pratiquer réellement leur foi car, toutes les religions ont des valeurs communes notamment l'adoration de Dieu, la bienfaisance, l'amour du prochain et la tolérance. Il est nécessaire d'adopter un bon comportement dans la société car, cela est une règle fondamentale de l'islam», a-t-il souhaité. En ces temps d'adoration, les autorités politiques accompagnent les leaders religieux dans la quête de la paix et la cohésion sociale. «Il est important pour le gouvernement d'accompagner les autorités religieuses afin de montrer que leurs exemples sont à encourager en ce sens qu'ils œuvrent beaucoup pour la paix et stabilité sociale», a déclaré le ministre en charge de l'énergie, Alpha Omar Dissa. Et ce fut l'occasion pour lui, d'exhorter la jeunesse à suivre l'exemple du prophète Mohammed et de bannir tout chemin qui pourrait l'amener à quitter la voie divine.