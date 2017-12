Burkina Faso: Maouloud 2017 - Le Cheick Abdoul Aziz Soré veut d'un islam vrai

Le Cheick Abdoul Aziz Aguib Soré, a célébré la naissance du prophète Mohamed, dans la nuit du jeudi 30 novembre au vendredi 1er décembre 2017, à Koumna-Yargo dans la commune rurale de Rambo province du Yatenga. Paix, raffermissement de la foi, concorde et solidarité, ont été le focus des prêches du guide international.

La fête de Maouloud, symbole de la naissance du prophète Mohamed, est célébrée en chaque début d' année selon le calendrier musulman. En effet, pour la communauté musulmane, la naissance du prophète Mohamed est un moment festif mais aussi de prière pour célébrer, magnifier et adorer le père de la religion musulmane. A cette occasion les musulmans commémorent l'anniversaire du prophète à travers des prêches et des bénédictions. Ainsi, dans la nuit du jeudi 30 novembre au vendredi 1er décembre 2017, dans le village de Koumna- Yargo dans le Yatenga, le révérend Cheick Abdoul Aziz Aguib Soré de la confrérie Tidianya a, comme à son habitude, célébré la naissance du prophète devant un parterre de fidèles venus des quatre coins du Burkina Faso ainsi que d'autres pays (Mali, Sénégal, Cote d'Ivoire etc.). Prière pour la paix, la sécurité, la solidarité, le raffermissement de la foi islamique, la tolérance, l'amour du prochain (... ) ont été au centre des prêches du Cheick Soré. Pour lui, l'anniversaire du prophète est non seulement un moment idéal pour sensibiliser les musulmans déviants mais aussi un instant de communion et de bénédictions. Pour le guide Soré, l'islam n'a jamais enseigné la violence, la haine, la tuerie etc.

Or selon lui, des exactions violentes sont souvent commises par des individus se réclamant de la religion. Si ces individus sont loin d'être des musulmans à son avis, il n'en demeure pas moins que certains fidèles selon le célèbre guide spirituel, doivent se purifier afin d'être en harmonie avec le saint Coran. "Dans ce monde, les mosquées dépassent les cuisines, mais tous ceux qui s'y inclinent sont t-ils de vrais musulmans ? Ce qui est sûr, si certains musulmans ne soignent pas leur foi, les mécréants seront meilleurs à eux" a dit le maître du savoir. Dans ses prêches, le religieux a placé le Burkina Faso ainsi que ses dirigeants, sous la protection de Dieu. Il a prié pour la cohésion, la tolérance, le pardon, l'entente entre les populations etc. Dans ses enseignements, il a invité les populations au civisme, au respect de l'autorité et des symboles de l'Etat.