Burkina Faso: Chambre de commerce - La Délégation consulaire de l'Est, officiellement installée

A la tête d'une forte délégation, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Mahamadi Savadogo, est allé lancer, officiellement, le jeudi 30 novembre 2017, à Fada N'Gourma, les activités de la Délégation consulaire régionale (DCR) de l'Est. C'était en présence d'autorités politiques et d'opérateurs économiques venus des quatre coins de la région.

Dans sa quête de plus de dynamisme et dans sa stratégie de proximité des opérateurs économiques, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), a entrepris de se déployer sur tout le territoire national en y installant des bureaux consulaires régionaux. Son président, Mahamadi Savadogo dit « Khadafi » et ses collaborateurs, étaient à Fada N'Gourma, le jeudi 30 novembre 2017, à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel des activités de la Délégation consulaire régionale (DCR) de l'Est. Ils sont, au nombre de neuf, les membres de cette délégation, à être investis ce jour pour conduire la destinée du secteur privé de la région.

D'entrée de jeu, comme il est de coutume, le maire de la commune de Fada N'Gourma, Jean Claude Louari, a souhaité la bienvenue à ses hôtes dans la « belle cité de Yendabli ». Rappelant les potentialités socioéconomiques de la région de l'Est, qui, en dépit de sa vastitude, occupe une position géographique stratégique de par ses liens frontaliers avec trois pays voisins, à savoir le Bénin, le Togo et le Niger, M. Louari, a lancé un message de rassemblement, de culture de l'esprit de cohésion et de fraternité aux membres de la DCR et à l'ensemble des acteurs du monde des affaires du Gulmu .

Un nouveau départ pour le monde des affaires de l'Est

Le dynamisme, la dextérité, l'ardeur au travail et l'écoute sont, entre autres, les valeurs rappelées par le président de la cérémonie, le ministre en charge des mines et des carrières, Oumarou Idani, au tout nouveau bureau consulaire durant leur mandature 2017-2021.

L'amorce d'une réelle dynamique de développement des entreprises dans la région de l'Est passe, pour le ministre Idani, par un engagement individuel et collectif sans réserve dans une perspective nationale de la transformation structurelle de l'économie, tant prônée par le Plan national de développement économique et social. En tout état de cause, l'ouverture de la DCRde l'Est, pour le président de la CCI-BF, Mahamadi Savadogo, marque un nouveau départ pour la dynamisation des activités économiques dans la région. Et d'inviter les hommes d'affaires à y recourir pour soumettre leurs préoccupations quotidiennes. Les parrains de la cérémonie, Maïmounata Vélegda et Panguéba Mohamed Sogli, voient en cette action de la CCI-BF, une opportunité inédite pour la communauté des affaires. C'est pourquoi, tous les deux ont lancé un appel à chaque acteur économique à faire sienne la DCR au bénéfice de la prospérité économique.

Le président de la DCR de l'Est, Harouna Natama, a dit mesurer l'immensité de la tâche à lui confiée. Ainsi, a-t-il poursuivi, ses collaborateurs et lui, se doivent de travailler sans relâche, d'animer la vie économique de la région et de défendre les intérêts du secteur privé local. Il a saisi la balle au bond pour soumettre quelques doléances au premier responsable de l'institution. Ce sont, notamment, la construction d'un siège de la DCR et d'un port sec à Fada N'Gourma, la construction d'une Maison de l'élu consulaire dans les quatre autres provinces de la région et l'ouverture d'un établissement bancaire dans les provinces de la Kompienga et de la Komondjari.