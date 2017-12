Mali: Gestion du Pagam/Gfp - Des dépenses irrégulières faites par la Dfm du ministère chargé des Domaines de l'Etat

Selon le Bureau du Vérificateur général (BVG), des dépenses irrégulières ont été faites par la Direction des Finances du ministère chargé des Domaines de l'Etat. Cela s'observe dans sa gestion du Pagam/Gfp (Fonds du Plan d'actions gouvernemental pour l'amélioration et la modernisation de la gestion des finances publiques).

Le Pagam/Gfp a pour objectif de renforcer la gouvernance économique et financière du pays à travers notamment la maîtrise de l'assiette fiscale et la modernisation des administrations financières

La Direction des Finances et du Matériel a conclu des contrats simplifiés et des marchés avec une entreprise ne remplissant pas les conditions d'éligibilité.

En effet, l'attributaire du marché relatif à l'élaboration d'une application de gestion des concessions urbaines et des concessions rurales a présenté dans sa proposition technique les curricula vitae de deux autres fonctionnaires ne remplissant pas les conditions fixées par le cahier de charges.

L'attribution du marché à un soumissionnaire ne remplissant pas les conditions fixées par les cahiers de charge met en cause la transparence dans l'accès à la commande publique.

La Commission de réception d'un marché relatif à la fourniture de matériels informatiques pour le compte de 14 bureaux spécialisés des Domaines et du Cadastre a admis sans réserve les acquisitions non conformes aux spécifications techniques du cahier de charges.

Il a été ainsi irrégulièrement dépensé sur le fonds Pagam/Gfp, destiné à la Dndc, un montant de 81,56 millions de FCFA.

A titre illustratif, aucun des serveurs achetés dans ce cadre n'est encore opérationnel. La non-opérationnalisation de ces matériels due à leur non-conformité ne permet pas d'informatiser les processus de gestion des recettes domaniales et foncières encore moins de faire des contrôles appropriées sur ces recettes.

Le directeur des Finances et du Matériel a conclu des contrats de formation irréguliers. Le contractant de la formation a intégré dans sa facture les frais de déplacement des agents alors qu'il n'a effectué aucune prestation y afférente. Le directeur des Finances et du Matériel a néanmoins autorisé le paiement de ces frais de déplacement sans qu'ils ne soient la conséquence nécessaire et directe des prestations.

De plus, la preuve de paiement aux participants desdits frais n'a pas été fournie. Le montant total de ces irrégularités s'élève à 15,32 millions de FCFA.

Le directeur des Finances et du Matériel a fait payer doublement des travaux. Deux contrats simplifiés de 2011 relatifs à des travaux effectués au niveau des Directions régionales des Domaines et du Cadastre de Sikasso et de Koulikoro ont servi à payer des dépenses déjà incluses dans les marchés initiaux de 2008 concernant la construction de ces mêmes Directions régionales. Le montant total indûment payé s'élève à 39,07 millions de FCFA.

Le directeur des Finances et du Matériel a effectué des achats fictifs sur le fonds Pagam/Gfp. En effet, il a effectué, suivant contrats simplifiés, des acquisitions de motos, de matériels de quincaillerie, la réalisation de travaux de mise à jour des registres fonciers urbains, des formations, le déploiement d'un logiciel de gestion des actes administratifs et l'élaboration d'une application de gestion des concessions urbaines et rurales à usage d'habitation sans que l'existence et la réalité de ces acquisitions et prestations de service ne soient établies. Le montant total des prestations fictives payées se chiffre à 88,17 millions de FCFA.