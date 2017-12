Mali: Gestion du Fonds d'équipement - 257 millions de F.CFA détournés

Dans le cadre de ses missions, le Bureau du vérificateur Général (BVG) s'est intéressé à la gestion du Fonds d'Equipement (FE). Lequel fonds est géré par la Direction des Finances (DFM) du ministère chargé des Domaines de l'Etat et la Direction nationale des domaines et du cadastre (DNDC). Il ressort que les dépenses effectuées sur le FE ne sont pas exécutées suivant les textes relatifs aux dépenses publiques. Ce qui a occasionné des cas de détournements estimés à plusieurs millions de francs Cfa

Le F.E vise à renforcer des capacités opérationnelles de la Dndc et permet à cette structure de faire face à certaines dépenses d'équipement et de fonctionnement, de renforcer les compétences du personnel par des actions de formation et de motiver les agents à travers le paiement d'heures supplémentaires.

Cependant, la gestion de ce fonds a fait l'objet de polémiques incessantes de la part du Syndicat qui voulait en savoir plus sur son exécution.

Pour l'utilisation des ressources financières, la Dfm du MDE et la Dndc sont accusées de détournements, de fraude et de mauvaise gestion pour une bagatelle de 257 millions FCFA.

Ces irrégularités portent sur des dépenses non justifiées, des achats fictifs, des travaux payés doublement, des dépenses irrégulières. Pour mieux les démontrer, le BVG a retenu des griefs au détail.

Selon le BVG, les dépenses effectuées sur le FE ne sont pas exécutées suivant les textes relatifs aux dépenses publiques. En effet, aucune disposition régissant le budget d'Etat ne permet de déterminer le cadre budgétaire du FE.

En outre, ces dépenses n'apparaissent pas dans le budget de la Dndc pour la période sous revue. L'absence de règlementation sur la nature budgétaire du FE ne permet pas de s'assurer de la transparence de sa gestion encore moins du respect de la réglementation en vigueur.

La Dndc a effectué sur le FE une dépense dont l'appréciation du caractère de petite dépense d'équipement et ou de fonctionnement est équivoque.

En effet, l'article 3 de l'Arrêté Interministérielle n°03- 2902/MDEAFH-MEF du 31 décembre 2003 portant répartition du produit des pénalités, amendes et prime sur les recettes domaniales et foncières dispose que le fonds d'équipement est destiné à effectuer certaines dépenses de petits équipements et/ou de fonctionnement sans indiquer le montant plafond par dépense.

Or, la Dndc a acquis un véhicule à 30 millions de FCFA sur le FE. L'absence de seuil indiquant les montants des petites dépenses d'équipement et/ou de fonctionnement est de nature à favoriser l'exécution des dépenses non éligibles sur ce fonds.

Le Directeur national des domaines et du cadastre a effectué des dépenses irrégulières sur le FE. Il s'agit de dépenses d'un montant de 17,94 millions de FCFA ne rentrant pas dans l'objet du fonds. Il a accordé des appuis à son personnel pour des évènements sociaux et à d'autres agents partant ou déjà admis à la retraite, ainsi qu'à des agents du Ministère de tutelle.

Par ailleurs, il a payé des frais de nettoyage des locaux qui, légalement, sont à la charge du budget de la Dfm du département de tutelle pour un montant de 1,5 million de FCFA. Le montant total des dépenses ainsi effectuées se chiffre à 19,44 millions de FCFA.

Le Gestionnaire du FE a effectué des dépenses non justifiées. Sur autorisation du Directeur national des domaines et du cadastre, il a décaissé des montants sans justificatifs, relativement à un appui à l'armée nationale. Le montant total des dépenses ainsi effectuées se chiffre à 4,88 millions de FCFA.

Le Directeur national des domaines et du cadastre a effectué des achats fictifs de logiciels antivirus. Cependant, contrairement au directeur des finances et du matériel, le directeur national des domaines et du cadastre n'a pu fournir la preuve de réception des 135 boîtes d'anti-virus qui auraient été achetées sur le FE pour un montant de 8,76 millions de FCFA.