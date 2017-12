Maroc: Fortunes diverses pour les équipes favorites du Mondial

Les arbitres et les arbitres-assistants désignés pour le Championnat d'Afrique des Nations Total, se sont… Plus »

Quatre ans après avoir organisé les JO les plus chers de l'histoire à Sotchi, le pays a mis le paquet avec 11,5 milliards de dollars (environ 9,6 millions d'euros) consacrés à des stades flambants neufs et des infrastructures hôtelières -- au risque de construire nombre "d'éléphants blancs".

Pour la Russie, ce tirage au sort marque le début d'un sprint final de moins de 200 jours pour surmonter des obstacles de taille: logistique herculéenne dans le plus grand pays du monde, lutte contre le hooliganisme et le racisme, menace terroriste renforcée par l'intervention militaire russe en Syrie...

"Notre pays attend avec impatience le championnat et a l'intention qu'il se déroule au plus haut niveau", a déclaré Vladimir Poutine en ouvrant la cérémonie organisée dans une salle de concert du Kremlin aux côtés du patron de la Fifa Gianni Infantino. "Nous ferons tout pour qu'il se transforme en fête sportive grandiose".

Dans tous les cas, un groupe huppé n'empêche pas d'être champion du monde, au contraire: l'Italie, le grand absent de ce Mondial-2018, l'Espagne et l'Allemagne ont remporté les trois dernières éditions de la Coupe du monde (respectivement 2006, 2010 et 2014) après s'être chacune extraite d'un groupe relevé au regard du classement Fifa.

Pour la quatrième nation présentée comme favorite, l'Espagne, le premier tour sera un poil plus corsé, puisqu'il l'opposera dès le 15 juin au champion d'Europe en titre, le Portugal, à Sotchi. Les deux autres nations du groupe B, le Maroc et l'Iran, ont assis leur qualification sur une redoutable solidité défensive. Attention donc aux matches pièges pour la nouvelle génération espagnole, celle des Koke, Isco, Thiago Alcantara ou Saul Niguez. Le sélectionneur Julen Lopetegui a averti: "Ce sont de belles équipes, de bons joueurs, de bons entraîneurs. C'est un groupe compliqué qui va exiger le meilleur de nous-mêmes".

Sous les yeux de son président Vladimir Poutine, le pays-hôte russe a hérité d'un groupe plutôt relevé au regard de son niveau actuel, vendredi lors du tirage au sort au Kremlin. S'il jouera son premier match le 14 juin au stade Loujniki de Moscou contre l'Arabie Saoudite, il devra ensuite affronter l'Uruguay d'Edinson Cavani et Luis Suarez, et l'Egypte de la star de Liverpool Mohamed Salah.

