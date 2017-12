Congo-Kinshasa: CWB - Le livre "La médiatisation de la JIDF dans la presse de Kinshasa" dévoilé !

Cet opus est le nouveau-né des ouvrages qui présentent et prônent le combat pour les droits de la femme et la promotion de l'émancipation de celle-ci. Ce livre, de son auteur, Madame le Professeur Arlette Masamuna Silumvumina, Docteure en Communications sociales de l'Université Catholique au Congo (UCC), a été dévoilé le vendredi 1er décembre 2017, au Centre culturel Wallonie-Bruxelles, à Kinshasa/Gombe.

A l'honneur, cette œuvre scientifique de 235 pages hormis sa page de garde, a été solennellement baptisée par Monsieur Matubuana, le Vice-gouverneur du Kongo-Central, en présence et de quelques honorables Députés et d'Adolphe Lumanu à l'honneur.

Qui, ancien professeur d'Arlette, a accompagné d'autres professeurs de la capitale, dont ceux de l'Université Pédagogique Nationale, de l'UCC et de l'IFASIC, sans oublier d'autres invités de marque suivis des membres de famille et connaissances venus soutenir cette Dame. Elle se veut militante pour la promotion de la parité homme-femme dans l'espace médiatique congolais, plus singulièrement, dans la Ville-province de Kinshasa.

Elle compte étendre son étude en rapport avec cette question sur l'ensemble du territoire national, en commençant par le Kongo-central, sa province d'origine.

Arlette Masamuna Silumvumina, dans une interview accordée au journal La Prospérité sur place, a, sans ambages, fixé l'opinion tant nationale qu'internationale, sur la spécificité de son ouvrage.

"La médiatisation de la JIDF (Journée Internationale Dédiée à la Femme) dans la presse de Kinshasa, désormais disponible dans les librairies et bibliothèques, à la portée de tous les lecteurs, ceux de la Capitale, en particulier.

Il sied de signifier que cet écrit subdivisé en deux grandes parties, contenant quatre chapitres, se pointe tout justement, comme un outil soutenant le travail de plaidoyer pour la cause de la femme congolaise.

Ce livre est issue de l'étude approfondie du traitement des informations liées aux questions concernant la femme de quatre journaux à savoir, Le Potentiel, Uhuru, L'Observateur et La Référence plus ", a-t-elle dit.

L'ouvrage est aujourd'hui là...

Pour Arlette qui a déclaré accomplir son rêve d'enfance à travers cette œuvre de fond et de forme, "l'ouvrage est aujourd'hui là". Cette œuvre fait une analyse sans complaisance de la situation des médias congolais par rapport à la représentation et la représentativité de la femme au niveau des employés.

Mais, surtout, au niveau des celles qui doivent occuper les postes de responsabilité. L'objectif poursuivi à travers cette publication, est d'offrir aux lectrices et lecteurs le sens de contribuer à la promotion de la femme, car défendre la femme, c'est défendre toute une nation.

L'évolution perceptible

Depuis l'apparition des femmes de renoms au pays comme Ndona Kimpavita, la bienheureuse Anuarite et madame Sophie Kanza, citées par l'auteure du livre, "une nette évolution de la condition de la femme est notée. Même si cela reste lent. Aujourd'hui, la femme est l'égal de l'homme devant la loi. Elle est, aussi, autant éligible qu'électeur que l'homme.

Des femmes Ministres, PDG et patronnes des médias existent. "La femme congolaise doit émerger. Le message particulier à la femme congolaise est celui de son émergence et qu'elle cesse d'occuper le rôle de seconde zone.

Elle doit émerger en travaillant dur pour le changement de la représentation sociale, mais aussi de regard sur tous les plans parce que les regards doivent devenir beaucoup plus égalitaires pour plus d'émergences et le changement de mentalité", a-t-elle indiqué.