Madagascar: Vohémar - Un maire arrêté pour vol de 348 millions ariary

Le vol a été commis la nuit de son départ. D'après les informations communiquées par le groupe d'appui judiciaire auprès de la gendarmerie nationale de la région Sava, le Pakistanais et son épouse, de nationalité malgache, dormaient d'un sommeil profond lorsque le vol a été commis. On leur aurait servi de la limonade apparemment additionnée d'une forte dose de somnifère que le gardien incriminé a acheté.

Ce pactole a été subtilisé chez un ressortissant pakistanais, opérant dans la filière vanille. Après constat du vol, samedi au réveil, celui-ci s'est emporté pour se déchaîner sur son employé. De taille imposante, il a déjà versé du pétrole sur le gardien suspecté et était prêt à le brûler vif lorsque des gendarmes de la brigade territoriale d'Ampanefena ont débarqué in extremis pour l'en empêcher.

L'élu d'Ambinanin'Andravoro a été auditionné par les gendarmes et une perquisition a été effectuée à son domicile. On l'a dénoncé pour vol chez un Pakistanais.

