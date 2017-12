Mali: Gestion de l'APCAM - Des irrégularités estimées à plus de 253 millions de F.CFA

Lesdites dépenses ont porté sur l'achat de billets d'avion pour 33 personnes non soutenu par des ordres de missions réguliers, ainsi que sur le paiement de frais de missions non supportés par des pièces qui prouvent la réalité des missions.

En outre, il n'a pas non plus justifié la somme de 40,53 millions de FCFA de dépenses de missions à l'extérieur du Mali pour participation au SIA.

L'Apcam n'a pas effectué de mise en concurrence à travers la consultation d'au moins trois fournisseurs pour 114 opérations d'achats. Cette situation ne favorise pas des achats de biens et services suivant un bon rapport qualité/prix et ne respecte pas, non plus, le principe du libre accès à la commande publique.

L'Apcam n'a mis en place aucune des cinq commissions permanentes exigées par son Règlement intérieur et qui sont destinées à renforcer ses organes de gestion pour l'étude et la préparation des avis de la profession agricole sur les questions qui pourraient lui être soumises.

L'organisation actuelle de l'Apcam n'est pas, non plus, conforme audit organigramme. En effet, des services figurant dans l'organigramme n'existent pas au sein de l'Apcam. Ces faiblesses ne permettent pas de maîtriser le fonctionnement de l'établissement.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.