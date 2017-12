Madagascar: Le marathon d'Antananarivo se mobilise contre le SIDA

L'élu d'Ambinanin'Andravoro a été auditionné par les gendarmes et une perquisition a… Plus »

A Madagascar, le taux de prévalence du VIH est l'un des plus faibles d'Afrique. Mais mieux vaut prévenir que guérir et les patients sont avides de conseils autour de cette maladie.

« Le marathon, c'est une bonne occasion parce qu'il y a beaucoup de participants et chacun d'entre eux est une cible de la lutte contre le sida, car il y a par exemple des jeunes mais aussi des personnes de plus de 30 ans », explique-t-elle.

Dimanche 3 décembre se tenait le 17e marathon d'Antananarivo. Initialement prévu en octobre, il a été repoussé à cause de l'épidémie de peste. 1 200 coureurs malgaches, kényans ou encore éthiopiens ont fait le déplacement. Mais aussi et surtout, plusieurs causes ont été défendues, dont la campagne « Courir contre le sida ».

