Maroc: Des hommes d'affaires asiatiques bientôt au Maroc

D'après M. Daoudi, qui s'est réjoui de l'infrastructure portuaire de Singapour, proche de la Malaisie et qui pourrait présenter un bon canal d'acheminement des marchandises, le Royaume "pourrait emprunter les voies maritimes pour exporter davantage de produits non périssables".

Le Royaume doit, selon le ministre, développer et renforcer davantage ses relations avec les pays de la région, de manière à préserver et consolider les importants acquis réalisés jusqu'alors.

"Les pays de l'Asie souhaitent renforcer davantage leur coopération, notamment économique, avec le Maroc, premier pays de l'Afrique (à adhérer, ndlr) au projet 'La Ceinture et la Route' et un hub de plus en plus sollicité vers les continents africain et européen", a-t-il poursuivi.

Il a, à cet égard, souligné l'importance de la coopération bilatérale, justifiant cette visite des businessmen asiatiques par la place de choix qu'occupe le Maroc en Asie et par les larges opportunités qu'il offre en tant que marché stratégique et très prometteur.

