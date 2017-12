Ile Maurice: Accident à Forbach - «Keshava aimait la vie sans se soucier du lendemain»...

Selon l'article 123D de la «Road Traffic Act», tout conducteur arrêté en état d'ébriété ou sous l'influence d'une boisson ou d'une drogue incapacitante, et ayant causé mort d'homme, risque, s'il est trouvé coupable par une cour de justice, une peine de prison ne dépassant pas trois ans. Et une amende se situant entre Rs 25 000 et Rs 50 000. Cela vaut aussi dans le cas où la limite légale du taux d'alcool dans le sang, dans son urine ou dans l'air qu'il expire, est dépassée.

À Piton, les membres de la famille sont encore sous le choc. La veille, la victime, en compagnie de quelques amis, s'est rendue en boîte de nuit. «C'est son second accident à moto», confie son père, Ravin Appadoo. Ce dernier avait demandé à son fils d'être plus prudent.

