Tunisie: Le tabac menace la santé du Tunisien et le développement du pays

Quelles sont ces maladies non transmissibles ?

Ce sont des maladies qui ne se transmettent pas d'une personne à une autre, qui évoluent lentement et touchent toutes les tranches d'âge. Leur dénominateur commun est un mode de vie défavorable à la santé. Il s'agit principalement des maladies cardiovasculaires (accidents vasculaires cardiaques ou cérébraux), des cancers, des maladies respiratoires chroniques (comme la broncho-pneumopathie chronique obstructive ou l'asthme) et du diabète.

Elles tuent environ 40 millions de personnes, 17 millions avant 70 ans et 87 % dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Quelle est la part du tabac parmi ces facteurs de risque, quelques chiffres?

Le tabac tue la moitié de ceux qui en consomment, 1 personne toutes les 6 secondes soit 1 adulte /10 ; la moitié des consommateurs actuels mourront d'une maladie liée au tabac ;

Le tabac constitue la principale cause de maladie évitable en Tunisie avec environ 7000 décès /an ;

Ce qui représente environ le quart des décès masculins (5% décès féminins) ;

- 45 % des hommes de + de 15 ans fument contre 3 % pour les femmes (Enquête Nationale THES 2016)

- 7,7 % des jeunes scolarisés de 13-15 ans fument (7,7% pour les garçons et 1,4% pour les filles ( Enquête GYTS 2017)

- Le tiers des jeunes fument leur première cigarette avant 12-13 ans.

Si les tendances actuelles se maintiennent, d'ici 2030 le tabac tuera plus de 8 millions de personnes dans le monde chaque année, 80 % de ces décès prématurés touchant des habitants de pays à revenu faible ou moyen.

Le tabagisme passif est-il aussi nocif ?

Il n'y a pas de seuil au dessous duquel le tabagisme passif est sans danger. La fumée du tabac contient plus de 4000 substances chimiques dont au moins 250 nocives et plus de 50 sont cancérigènes. Presque la moitié des enfants respirent régulièrement dans les lieux publics un air enfumé.

Selon les données de l'enquête GYTS de 2017 chez les jeunes Tunisiens, 46,7 % d'entre eux ont été exposés à la fumée chez eux et ce chiffre est de 62 % dans les lieux publics et fermés.

Quel est le coût social et économique du tabac ?

Le tabac est un marqueur social et les personnes issues de catégories socioprofessionnelles moins favorisées sont plus nombreuses à fumer et sont moins nombreuses à parvenir à arrêter. Le tabagisme constitue l'un des facteurs majeurs des inégalités sociales et de santé. Il est directement responsable d'une partie importante de la différence d'espérance de vie selon les catégories sociales.

Les maladies en rapport avec le tabac compromettent le développement durable et occasionnent 80% des dépenses de la santé dans le monde. En situation de limitation des moyens financiers, les coûts des soins épuisent rapidement les ressources des ménages et les appauvrissent davantage.

Le fardeau financier individuel est significatif pour le Tunisien (dépense mensuelle entre 60 et 150 dinars soit près de la moitié du Smig).

En Tunisie, ces maladies absorbent environ 65 % des dépenses de la santé. En réalité, le coût social est énorme en termes de coût indirect des soins, perte de revenus individuels, productivité... Le ministère de la Santé est en cours d'évaluation de toute cette charge socioéconomique dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles.

Qu'est-ce qui a été réalisé par la Tunisie pour contrer ce fléau ?

Le programme national de lutte anti-tabac date de 2000 et comporte une composante préventive de base d'IEC, éducatives visant la population générale, le milieu scolaire, le milieu de travail, une composante législative pour protéger les non-fumeurs, une aide au sevrage tabagique pour ceux qui veulent arrêter de fumer avec environ 70 consultations d'aide au sevrage tabagique (49 en 1ère ligne (9 HR et 11 CHU). Ces consultations disposent d'un personnel spécialisé et du matériel nécessaire au dépistage et à la prise en charge (testeur CO et nico-patch entre autres) ainsi que le projet m-cessation (accompagnement par sms).

Il faut aussi rappeler que la Tunisie a signé la convention cadre de lutte anti-tabac de l'OMS en 2003 et ratifié en 2010. C'est pourquoi il y a eu un réajustement des axes stratégiques selon les mesures MPOWER, à savoir :

- M pour le suivi de l'ampleur de l'épidémie du tabagisme et la dernière enquête nationale de 2016 a été faite dans ce cadre : constat : pas de tendance à la baisse

- P W et E pour la protection des non-fumeurs, mettre en garde contre les dangers et faire respecter l'interdiction de la publicité et il y a eu révision de la loi N°17 du 23 février 1998 en conformité avec la Convention cadre lutte anti-tabac (CCLAT) / meilleure organisation de l'interdiction de la publicité ; organisation des modalités de sanctions; mise en garde écrite et schématisée sur 70% de la surface de chaque face du paquet de cigarettes; interdiction de mettre sur le paquet de cigarette les expressions: légères, light, super ligth ... ; interdiction de la vente des cigarettes aux enfants âgés de moins de 18 ans. Le projet est actuellement entre les mains du chef du gouvernement

- O offrir une aide à ceux qui veulent renoncer au tabac

- R augmenter le taxes sur le tabac (+75 %), actuellement la taxe est de 74,6 % du prix de vente en Tunisie

- Il y a eu signature en 2013 par la Tunisie du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac

Que prépare le ministère de la Santé en Tunisie et quel est le principal défi?

La lutte contre le tabagisme entre dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles et ceci ne peut être seulement du ressort du ministère de la Santé qui reste toutefois leader de ce problème de santé;

Cela implique un partage des responsabilités, avec engagement des différents secteurs et un appui de la société civile dans un véritable plan stratégique multisectoriel et multi-départemental.

Pour faire simple, il s'agit tout d'abord de renforcer les compétences de vie et armer les jeunes pour dire non à la 1ère cigarette mais surtout proposer d'autres alternatives (culture, sport) notamment pour le temps libre.

Ceci suppose une cohérence entre les visions stratégiques des secteurs.

Il s'agit d'appliquer les mesures réglementaires qui existent pour protéger l'environnement du tabac par les acteurs clés mais aussi de faire face à la permissivité et le citoyen peut y contribuer, ensuite lutter contre le commerce illicite et là plusieurs enjeux existent, enfin augmenter le prix du tabac, c'est un élément très percutant, obstacle pour les jeunes mais là aussi il faut faire face à des conflits d'intérêts de taille...

Nous sommes en plein processus de la définition de ce plan stratégique qui a d'autant plus de chance de réussir que le consensus est large et robuste. On ne peut copier et coller une stratégie toute faite, on doit l'édifier selon nos capacités et nos choix de société.