La communauté musulmane d'Angré 8ème tranche a célébré la nuit du Mahoulid dans la nuit du jeudi 30 novembre au vendredi 1er décembre 2017.

L'Imam principal de ladite mosquée Oumar Tigana qui a entretenu ses fidèles sur "La vie et le comportement du prophète et messager Mohamed (Saw)" et dont les propos ont été traduits en français par le 2ème Imam adjoint Mamadou Dosso , a indiqué que le prophète de l'Islam est un excellent modèle pour toute l'humanité. Celui-ci a passé toute sa vie à ordonner le convenable et interdire le blâmable.

L'imam a donc demandé aux fidèles de s'inspirer de la vie du prophète en guidant leurs enfants sur le droit chemin. « Conseillez la voie de Dieu à vos enfants pour qu'ils ne témoignent pas contre vous le jour du jugement dernier.

Chacun est berger pour sa famille », a-t-il souligné. Pour sa part, le 1er imam adjoint Bamba Salif s'est appesanti sur le prophète Mohamed. Il a laissé entendre que Mohamed est le seul prophète qui a été envoyé à l'humanité toute entière.

Aussi estime-t-il que la terre et les cieux ainsi tout l'univers ont été créés par Dieu grâce à lui . Il a donc invité les fidèles à faire des bénédictions sur le prophète de l'Islam afin d'échapper à toutes sortes de difficultés et de calamités. Lecture du coran, des invocations et prières collectives ont mis fin à la cérémonie.