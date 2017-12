Tunisie: « On craint un renforcement des inégalités sociales »

Dans le communiqué récemment publié, l'association conteste le projet de loi sur les jardins d'enfants qui n'apporte aucune solution quant à la prise en charge de la petite enfance en Tunisie. Quelles en sont la ou les raisons ?

La situation actuelle de la petite enfance en Tunisie est alarmante. Elle se traduit par des chiffres inquiétants. 30 délégations, dont la plupart relevant des régions intérieures, ne disposent, désormais, d'aucun établissement ou institution éducative qui s'occupe de la petite enfance. De surcroît, la plupart de ces institutions sont privées et l'Etat est démissionnaire.

Ce qui est anticonstitutionnel. Selon l'article 47 de la Constitution tunisienne, l'Etat doit veiller sur les droits à l'éducation, à la santé, à la prise en charge de l'enfant. De surcroît, pour cette catégorie d'âge, la majorité des institutions éducatives est privée. Conséquence : les enfants issus des familles démunies seront privés de leurs droits à l'éducation. Les fractures et les inégalités sociales prendront de plus en plus de l'ampleur. Ce qui va contribuer à creuser davantage le fossé entre les régions.

Toujours selon le même communiqué, l'association a déclaré que ce projet de loi constitue également une atteinte aux droits de la femme. Comment ?

Le recensement de l'année 2014 a révélé que la société tunisienne est formée de familles nucléaires typiquement constituées d'un couple avec deux enfants. Vu la crise économique conjoncturelle, la mère est appelée à travailler pour aider son conjoint financièrement.

En même temps, on demande à ces jeunes mères dépourvues de tout soutien logistique d'être flexibles et de consacrer plus de temps à leurs emplois. C'est un véritable fardeau qui les alourdit. Cela s'est répercuté sur le comportement et l'attitude de la mère moderne. Face à la passivité des institutions concernées, on constate une profusion de plusieurs phénomènes pervers tels que ces mères qui abandonnent leurs enfants, d'autres qui les intègrent volontiers dans des crèches et des garderies clandestines, faute d'argent et d'assistance.

De surcroît, cela se répercute sur l'employabilité de la femme. Selon les chiffres de l'INS, 70% des diplômés sont de la gent féminine, tandis que sur le plan employabilité ce chiffre est totalement inversé. 70% des recrutés parmi les diplômés universitaires sont des hommes. Pour la simple cause, l'employeur fuit le recrutement de la gent féminine à cause des aléas de la fonction biologique d'être une «mère».

Pourtant, le gouvernement, plus spécifiquement le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, travaille à améliorer la situation de la petite enfance. On a même évoqué un projet de loi qui suggère un congé de paternité.

Lors de son discours d'investiture prononcé à l'ARP, le chef du gouvernement a cité une politique de l'Etat qui vise à protéger les droits de l'enfant et à améliorer les conditions de prise en charge de la petite enfance. Toutefois, avec ce projet de loi, on constate un contraste patent entre le discours du gouvernement et ce qu'il compte réellement appliquer. Il n'offre ni une vue d'ensemble ni des solutions radicales pour éradiquer tous les problèmes de l'enfance en Tunisie.

Les efforts déployés par le ministère de la Femme, jusque-là, ne sont que de la poudre aux yeux. Les mesures prises visent uniquement à lutter contre la profusion des jardins d'enfants et des crèches clandestines. Alors que le vrai problème réside en le règne d'une mentalité extrêmement conservatrice qui impute toute la responsabilité de l'enfant à ses parents et plus particulièrement à sa mère.

Alors que l'Etat doit à tous les enfants, notamment les petits enfants, le droit à l'éducation, à la santé... bref à tous les droits de l'enfant qui sont reconnus au niveau mondial. De surcroît, ce projet de loi ne prévoit aucune mesure pour les familles les plus démunies. Bien au contraire, il privilégie la privatisation des institutions de la petite enfance. Ce qui va renforcer les inégalités sociales.

Que proposez-vous comme alternatives, sachant que le processus de privatisation du secteur de l'éducation de la petite enfance a été enclenché depuis les années 90 ?

Nous avons négocié avec le ministère de la Femme pour introduire dans la loi proposée, des mesures qui responsabilisent davantage l'Etat et qui allègent le fardeau et des parents et assurent un minimum d'équité sociale pour les enfants issus de familles démunies. Malheureusement, aucune de nos propositions n'a été prise en considération.

Toutefois, nous appelons à reconsidérer ces suggestions. A titre d'exemple, je cite la proposition d'inciter les entreprises à créer des services de crèches et de jardins d'enfants. Obliger les autorités locales, notamment les municipalités à instaurer des jardins d'enfants et des garderies pour que les familles les plus démunies puissent en bénéficier. Nous voulons préserver les droits de l'enfant et de la femme. Jusque-là, la politique suivie par l'exécutif est reprochable.