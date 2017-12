Sénégal: Equipe nationale feminine de basket ball - Cheikh Sarr prend les commandes

Le directeur technique national, Magatte Diop, qui a officialisé la nomination du nouveau sélectionneur des Lionnes, annonce que Cheikh Sarr retrouvera sur le banc son ancien assistant chez les Lions, Parfait Adjivon (coach du Duc) et dernier adjoint de Tapha Gaye. Mais également l'ancienne gloire et ancienne coach des féminines de la Jeanne d'Afrique, Khady Diop.

Le technicien a également repris service après avoir été écarté à la tête des Lions qu'il a entraîné entre 2011 et 2015. Une période durant laquelle, il devrait se prévaloir de deux places de demi-finaliste des Afrobasket 2013 et 2015, avec en prime, une qualification historique en 8èmes de finale lors de la Coupe du monde de 2014 en Espagne.

