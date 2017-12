Afrique: Soutien à la coupe du monde de football - La CAF offre 500.000$ a chaque representant africain

Technologie de pointe et support «high-tech» Plus »

Par ailleurs, le richissime homme d'affaires malgache s'était également engagé, au moment de son élection le 16 mars 2017, à octroyer une subvention de 100.000 dollars à chaque association membre (plus de 57 millions F CFA) dont 20.000 (plus de 11 millions F CFA) au titre d'indemnités compensatrices pour le président de la fédération, 50.000 pour le soutien au football des jeunes et 30.000 comme participation à la couverture des frais des officiels. Un communiqué avait été publié dans ce sens, sur le site officiel de la CAF.

A cette occasion, il a été décidé que la CAF accordera une subvention financière de cinq cent mille dollars (500.000$) à chaque sélection africaine. Soit plus de 280.000.000 F CFA. Cet argent devra servir principalement, précise l'édit, «à renforcer et améliorer l'encadrement technique de chaque équipe».

500.000 $ (plus de 280 millions F Cfa) ! C'est que la Confédération africaine de football (CAF) a décidé d'offrir à chaque représentant africain à la prochaine coupe du monde de football prévue du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie. Il s'agit du Sénégal, du Nigéria, du Maroc, de la Tunisie et de l'Egypte.

