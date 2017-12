Madagascar: Onitiana Realy - Descente à Tongarivo et Andavamamba

La Journée internationale des personnes en situation de handicap (JIPH) 2017 a été célébrée dans la liesse, de la capitale de Madagascar à celle du Betsileo. Cette année, les Nations unies ont retenu le thème : « Vers une société durable et résiliente pour tous ». Dans la même foulée, le ministère de tutelle a distribué du riz à 400 ménages vulnérables d'Andavamamba.

En amont de la JIPH officielle (3 décembre), l'équipe du Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF), menée par la ministre Onitiana Realy s'est rendue au chevet des pensionnaires de la Maison de la Charité à Tongarivo. 15 fauteuils roulants, des sacs de produits de première nécessité, ainsi que des tissus destinés à la confection de couches ont été ainsi offerts à cette occasion. En s'exprimant durant la cérémonie de remise de dons, Onitiana Realy a développé la notion « d'inclusion », déclinaison locale du thème de cette JIPH 2017 : « Je loue le courage, le sens du devoir et de l'abnégation, ainsi que le travail exemplaire réalisé par les encadrants en général et les Sœurs en particulier. Le MPPSPF reste à l'écoute et fera tout son possible en fonction de ses moyens, pour assurer son rôle bienveillant d'accompagnateur et de facilitateur à l'égard des Personnes en situation de handicap (PSH) ; ici et sur l'étendue du territoire. » Notons à titre informatif que 63 PSH, aussi bien mental que physique, sont actuellement hébergées à vie dans les trois centres de la Maison de la Charité : Andohatapenaka, Ambanidia et Tongarivo.

Fianarantsoa. La capitale du Betsileo a abrité cette année la célébration officielle de la JIPH. Les joutes sportives ont annoncé la couleur depuis le 29 novembre, suivies de divers concours artistiques (danse, chants, défilé de mode et art culinaire, etc.), ainsi qu'une conférence- débat. Samedi dernier, un carnaval enchanta l'assistance, avant le vernissage des expositions. Innovation à retenir, la tenue d'un « show business » consacré à l'insertion socioprofessionnelle des PSH, animé par les associations, ONG et les acteurs économiques œuvrant pour elles.

Inflation. Le prix du riz connaît actuellement une inflation sans précédente ; de 630 à 700 Ariary le « kapoaka ». Combinée avec les inondations, cette flambée frappe de plein fouet les ménages à revenus modestes. Samedi dernier, le MPPSPF est venu à la rencontre de 400 ménages du quartier d'Andavamamba et écouté leurs doléances, tout en leur offrant du riz. Elle a notamment annoncé qu'une série de descentes inopinées d'un « task force » va se tenir prochainement pour réguler les prix du riz. Avant d'expliquer une des causes principales de cette flambée historique : « Certains importateurs privés n'ont pas respecté leurs engagements et ont fait entrer d'autres marchandises à la place du riz. »