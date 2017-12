Madagascar: Journée multicolore !

A l'avenir, il faudrait que la mairie de Tana interdise carrément la circulation dans la Ville des Mille, du moins sur les axes empruntés par les athlètes, sauf si les couleurs politiques venaient à déteindre sur la Journée verte. En effet, il sera plus question de course à la magistrature suprême en 2018 que de la 18e édition du marathon de Tana. A la même époque de l'année, il faudrait surtout s'attendre à une journée multicolore.

L'échec de la « Journée verte sans circulation » s'explique aussi et surtout par le fait qu'elle était dénuée d'obligatoriété, faute d'avoir été décrétée ou arrêtée par les autorités compétentes. Quand bien même le parcours du marathon aurait été balisé par des éléments de la police aussi bien nationale que municipale, leur présence était plus massive que dissuasive. La mesure n'ayant pas de force contraignante, les bérets jaunes et gris, étaient réduits à réglementer une circulation alternée entre les marathoniens et les véhicules.

